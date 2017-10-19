20 уморительных фото о том, как уживаются коты и собаки в одной семье

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Чем больше животных в доме, тем больше позитива. К тому же за взаимоотношениями котов и собак, которые живут в одной семье, чертовски интересно наблюдать. AdMe.ru собрал хвостиков, которые изо всех сил стараются ужиться со своими домочадцами.

До того, как понял, что хозяин вошел в комнату, и после

Видимо, кое-кто ревнует

«Наш пес завел себе кота»

«Взяли щенка. Кажется, кот не слишком одобряет»

«Вот так мы узнали, что наша собака слегка недолюбливает кота»

«Что это за отвратительное существо вы притащили в наш дом?!»

В ветклинике воротник казался вполне хорошей идеей, но дома...

«Ну, ладно, ладно уже... Так и быть, можете его оставить»

Любовь иногда бывает несколько навязчивой

Когда ты слишком деликатен, чтобы попросить освободить свое место

«Иногда мне хочется, чтобы кто-нибудь так же смотрел на меня, как мой кот смотрит на собаку»

Вероятно, кот немного расстроен появлением нового жильца

Настоящее чувство — когда не хочется никуда отпускать

В доме появилась собака. Не всем это по душе

«Наш кот терроризирует собаку»

Кот забрал его постельку. Его мордашка говорит сама за себя

«Сгодится в качестве матраса», — подумал кот

«Появление щенка поставило наших котов в тупик»

Окружен, но не сломлен

Когда пытаешься отвоевать свою кровную лежаночку

И напоследок кот, который очень переживает за своего приболевшего друга