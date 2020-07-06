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20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке

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В мире насчитывается около 450 пород собак. Какие-то из них, например немецкие овчарки, очень многочисленны и встречаются по всему миру, а другие, например словацкий чувач, — только в пределах одного региона или страны. Однако у всех собак есть одна общая черта: они умеют по-настоящему дружить и любить. А еще они научились улыбаться — точно так же, как и мы с вами.

Глядя на эти фотографии наших четвероногих друзей, мы в AdMe.ru не смогли не улыбнуться. Надеемся, что и вы не устоите перед их очарованием и искренностью.

«Спустился вниз и увидел, как моя 35-килограммовая овчарка смотрит мультфильм про ресторан. Никогда не гордился ею больше»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© focusynocd / reddit

«Моя собака не может ходить, и сегодня она „примерила“ свое инвалидное кресло. Посмотрите на ее улыбку!»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© chupacabrabliss / reddit

«Хм... „Бокс“ по-английски значит „коробка“. Получается, я боксер!»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© wbbartsch / reddit

Улыбка под названием «О боже мой, ты приехала домой из колледжа!»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Maryconroy4525 / reddit

2-месячная Осси едет домой первый раз

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© kennakumnick / reddit

До и после того, как ей сказали, что она прекрасна

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© snax4you / reddit

Претцель нашел эти 2 мячика под кроватью. Кажется, он очень гордится собой

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© m_me_yer_corgis / reddit

«Нашел этого брошенного щенка в канаве возле нашей фермы. Нам нужна была сторожевая собака, и теперь он счастлив, потому что у него есть дом и еда»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© kpic1414213562 / reddit

Мы назвали его Гастон, и он очень быстро учит команды.

Моей собаке (слева) нравится проводить время в собачьем детском саду

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© planet_shrooms / reddit

Самый прекрасный мальчик в мире

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Jetto-Roketto / reddit

«Моя девушка поцеловала его в лобик»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Oi_to_the_World / imgur

Мистер Танк очень гордится новой стрижкой и галстуком

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Fill_erUp / reddit

Ее первая улыбка после того, как она вернулась домой, поборов рак

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Unknown Author / reddit

«Ну когда ты уже дашь мне этот чудесный кусочек яблока?»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© dogs0121 / reddit

Пуэдо радуется хорошей погоде и тому, что вся семья дома

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© butchblues / reddit

Первая «дразнилка» после того, как мы взяли его из приюта

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© mjd42 / reddit

«Мой друг борется с болезнью и застрял в госпитале. Знакомьтесь, это Локи, его доГтор»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© abrill2967 / reddit

«Ровно в 21:30 он получает свое угощение перед сном. Сейчас 21:35, и ему кажется, что я забыл»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Mark_Hamill / reddit

Он всегда улыбается

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© Unknown Author / reddit

«Моя собака встретилась со своей сестрой, и теперь я не могу понять, кто из них кто»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© xivmm / reddit

Моя собака улыбается во сне

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© broad_rod / reddit

Хороший мальчик и его овечка

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© kyrothedog / reddit

Так выглядит счастье

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© adrian_maal / reddit

«Эта улыбка заставила меня растаять от умиления»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© DogsReadingBooks / reddit

«Решили сделать несколько профессиональных снимков нашей собаки»

20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
© toweringinferno / reddit

А вам доводилось видеть улыбку на мордочке вашего питомца? Может, вам даже удалось запечатлеть этот момент на фото?

Фото на превью focusynocd / reddit
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