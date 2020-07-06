20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке

В мире насчитывается около 450 пород собак. Какие-то из них, например немецкие овчарки, очень многочисленны и встречаются по всему миру, а другие, например словацкий чувач, — только в пределах одного региона или страны. Однако у всех собак есть одна общая черта: они умеют по-настоящему дружить и любить. А еще они научились улыбаться — точно так же, как и мы с вами.

Глядя на эти фотографии наших четвероногих друзей, мы в AdMe.ru не смогли не улыбнуться. Надеемся, что и вы не устоите перед их очарованием и искренностью.

«Спустился вниз и увидел, как моя 35-килограммовая овчарка смотрит мультфильм про ресторан. Никогда не гордился ею больше»

«Моя собака не может ходить, и сегодня она „примерила“ свое инвалидное кресло. Посмотрите на ее улыбку!»

«Хм... „Бокс“ по-английски значит „коробка“. Получается, я боксер!»

Улыбка под названием «О боже мой, ты приехала домой из колледжа!»

2-месячная Осси едет домой первый раз

До и после того, как ей сказали, что она прекрасна

Претцель нашел эти 2 мячика под кроватью. Кажется, он очень гордится собой

«Нашел этого брошенного щенка в канаве возле нашей фермы. Нам нужна была сторожевая собака, и теперь он счастлив, потому что у него есть дом и еда»

Мы назвали его Гастон, и он очень быстро учит команды.

Моей собаке (слева) нравится проводить время в собачьем детском саду

Самый прекрасный мальчик в мире

«Моя девушка поцеловала его в лобик»

Мистер Танк очень гордится новой стрижкой и галстуком

Ее первая улыбка после того, как она вернулась домой, поборов рак

«Ну когда ты уже дашь мне этот чудесный кусочек яблока?»

Пуэдо радуется хорошей погоде и тому, что вся семья дома

Первая «дразнилка» после того, как мы взяли его из приюта

«Мой друг борется с болезнью и застрял в госпитале. Знакомьтесь, это Локи, его доГтор»

«Ровно в 21:30 он получает свое угощение перед сном. Сейчас 21:35, и ему кажется, что я забыл»

Он всегда улыбается

«Моя собака встретилась со своей сестрой, и теперь я не могу понять, кто из них кто»

Моя собака улыбается во сне

Хороший мальчик и его овечка

Так выглядит счастье

«Эта улыбка заставила меня растаять от умиления»

«Решили сделать несколько профессиональных снимков нашей собаки»