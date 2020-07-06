20+ улыбающихся собак, глядя на которых хочется самому расплыться в улыбке
В мире насчитывается около 450 пород собак. Какие-то из них, например немецкие овчарки, очень многочисленны и встречаются по всему миру, а другие, например словацкий чувач, — только в пределах одного региона или страны. Однако у всех собак есть одна общая черта: они умеют по-настоящему дружить и любить. А еще они научились улыбаться — точно так же, как и мы с вами.
Глядя на эти фотографии наших четвероногих друзей, мы в AdMe.ru не смогли не улыбнуться. Надеемся, что и вы не устоите перед их очарованием и искренностью.
«Спустился вниз и увидел, как моя 35-килограммовая овчарка смотрит мультфильм про ресторан. Никогда не гордился ею больше»
«Моя собака не может ходить, и сегодня она „примерила“ свое инвалидное кресло. Посмотрите на ее улыбку!»
«Хм... „Бокс“ по-английски значит „коробка“. Получается, я боксер!»
Улыбка под названием «О боже мой, ты приехала домой из колледжа!»
2-месячная Осси едет домой первый раз
До и после того, как ей сказали, что она прекрасна
Претцель нашел эти 2 мячика под кроватью. Кажется, он очень гордится собой
«Нашел этого брошенного щенка в канаве возле нашей фермы. Нам нужна была сторожевая собака, и теперь он счастлив, потому что у него есть дом и еда»
Мы назвали его Гастон, и он очень быстро учит команды.
Моей собаке (слева) нравится проводить время в собачьем детском саду
Самый прекрасный мальчик в мире
«Моя девушка поцеловала его в лобик»
Мистер Танк очень гордится новой стрижкой и галстуком
Ее первая улыбка после того, как она вернулась домой, поборов рак
«Ну когда ты уже дашь мне этот чудесный кусочек яблока?»
Пуэдо радуется хорошей погоде и тому, что вся семья дома
Первая «дразнилка» после того, как мы взяли его из приюта
«Мой друг борется с болезнью и застрял в госпитале. Знакомьтесь, это Локи, его доГтор»
«Ровно в 21:30 он получает свое угощение перед сном. Сейчас 21:35, и ему кажется, что я забыл»
Он всегда улыбается
«Моя собака встретилась со своей сестрой, и теперь я не могу понять, кто из них кто»
Моя собака улыбается во сне
Хороший мальчик и его овечка
Так выглядит счастье
«Эта улыбка заставила меня растаять от умиления»
«Решили сделать несколько профессиональных снимков нашей собаки»
А вам доводилось видеть улыбку на мордочке вашего питомца? Может, вам даже удалось запечатлеть этот момент на фото?
Фото на превью focusynocd / reddit