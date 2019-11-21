20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому
Ученые обнаружили, что кошек одомашнили около 10 тыс. лет назад, еще в каменном веке. И мы до сих пор благодарны тем древним людям, потому что теперь кошки каждый день радуют миллионы людей уютным мурчанием, мягкой шерсткой и уморительными выходками.
AdMe.ru принес большую порцию котиков для поднятия настроения с бонусом в конце для самых терпеливых.
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Надпись на коробке с котом: «Кот».
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Бонус:
«Моя кошка любит облизывать меня, но терпеть не может, когда лижут ее».
Жизнь с котом в одной гифке
А что вытворяют ваши коты?