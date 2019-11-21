20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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Ученые обнаружили, что кошек одомашнили около 10 тыс. лет назад, еще в каменном веке. И мы до сих пор благодарны тем древним людям, потому что теперь кошки каждый день радуют миллионы людей уютным мурчанием, мягкой шерсткой и уморительными выходками.