20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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Ученые обнаружили, что кошек одомашнили около 10 тыс. лет назад, еще в каменном веке. И мы до сих пор благодарны тем древним людям, потому что теперь кошки каждый день радуют миллионы людей уютным мурчанием, мягкой шерсткой и уморительными выходками.

AdMe.ru принес большую порцию котиков для поднятия настроения с бонусом в конце для самых терпеливых.

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© judith_ism / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© KonigRa / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

3.

© bedsafely / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© AlsBoy / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

Надпись на коробке с котом: «Кот».

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© mozhnotvoepivo / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© astroguts / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© Axolotlik / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© _ffooccuuss / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© mate / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© CuriousZelda / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© etrnl_classic / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© lllemonworld / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© TheDreamGhoul / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© catunderhood / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© skeletonpup / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© Dailypurrr / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© _sophocles_ / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© _liam_hall / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© TheEvilChris / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© granolagoth_ / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

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© Cyb4rGal / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

Бонус:

© ColtonCarlyle / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

«Моя кошка любит облизывать меня, но терпеть не может, когда лижут ее».

© livelove_lupita / Twitter  

20+ твитов о том, что коты — это филиал цирка на дому

Жизнь с котом в одной гифке

А что вытворяют ваши коты?

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