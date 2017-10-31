20 моментов, когда люди впервые встретились со своими животными
Даже люди расцветают, когда в их жизни появляется «тот самый» человек. Что уж говорить о животных, которые имеют свойство сильно привязываться и совершенно не умеют скрывать свои эмоции.
Мы в AdMe.ru собрали трогательные снимки, на которых животные встретили своего человека.
«Забрала эту собаку из приюта. Вот так мы ехали домой»
«Вчера я наконец-то встретил своего щенка!»
Когда ты действительно рад попасть в семью
«Я не могу сказать, понравился ли моей дочери подарок»
Первая встреча незабываема!
«Сегодня я встретил своего лучшего друга!»
Не вы выбираете кота — он выбирает вас
Дружелюбный малыш рад встрече
Когда ты лучший подарочек
«А теперь обними меня, человек!»
Даже брутальному водителю эвакуатора нужен напарник
Никогда не проходите мимо, если кто-то смотрит на вас так же
Песик, которого несут в новый дом
И ничего не надо рядом с дорогим человеком
Пора домой!
Курочка миссис Бетти встретила своего человека
«Моя бабушка слишком стара, чтобы спускаться в сарай, поэтому ее первая встреча с лошадкой произошла дома»
Новый питомец — это хорошо. Но не забывайте о старых
«Мой муж в самый счастливый день в его жизни»
«Новый друг. Похоже, ему нравится мой нос»
Фото на превью Grand_Steer / reddit, talkingxbird / reddit