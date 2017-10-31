20 моментов, когда люди впервые встретились со своими животными

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Даже люди расцветают, когда в их жизни появляется «тот самый» человек. Что уж говорить о животных, которые имеют свойство сильно привязываться и совершенно не умеют скрывать свои эмоции. Мы в AdMe.ru собрали трогательные снимки, на которых животные встретили своего человека.

«Забрала эту собаку из приюта. Вот так мы ехали домой»

«Вчера я наконец-то встретил своего щенка!»

Когда ты действительно рад попасть в семью

«Я не могу сказать, понравился ли моей дочери подарок»

Первая встреча незабываема!

«Сегодня я встретил своего лучшего друга!»

Не вы выбираете кота — он выбирает вас

Дружелюбный малыш рад встрече

Когда ты лучший подарочек

«А теперь обними меня, человек!»

Даже брутальному водителю эвакуатора нужен напарник

Никогда не проходите мимо, если кто-то смотрит на вас так же

Песик, которого несут в новый дом

И ничего не надо рядом с дорогим человеком

Пора домой!

Курочка миссис Бетти встретила своего человека

«Моя бабушка слишком стара, чтобы спускаться в сарай, поэтому ее первая встреча с лошадкой произошла дома»

Новый питомец — это хорошо. Но не забывайте о старых

«Мой муж в самый счастливый день в его жизни»