20+ трогательных доказательств того, что наши питомцы уж точно будут с нами и в горе, и в радости

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Когда кажется, что черная полоса превратилась в бесконечность, а одиночество придавило каменной плитой, на помощь всегда готовы прийти они — домашние любимцы. Всего одним прикосновением мокрого носа, одним взглядом, полным любви и обожания, они способны растворить любую тучу над головой и заставить улыбаться. Наши пушистики готовы идти за нами в огонь и в воду, лишь бы быть рядом 24 часа в сутки.

Именно им, нашим самым преданным, ласковым и понимающим друзьям, посвящена эта подборка AdMe.ru. Мы искренне уверены в том, что благодаря животным наш мир становится хоть капельку, но лучше.

Когда у тебя в жизни тайм-аут, но лучший друг не позволит тебе провести время в одиночестве

«Лазанья? Кто сказал „лазанья“?»

«Вот так он показывает, что заботится обо мне»

«Моя собака принесла мне свою любимую игрушку, когда услышала, как я плачу в ванной после очень напряженного рабочего дня»

«Сегодня в доме престарелых, где я восстанавливаюсь после инсульта, меня разбудил Ларри, 2-недельный ягненок. Что может быть лучше такой терапии?»

«Готовимся идти к алтарю»

Когда тебя ждут дома

«Так себя ведет моя кошка, когда у меня мигрень»

«Мой муж и наш щенок влюблены друг в друга без остатка»

«Вот как мой кот меня приветствует»

Эти двое стали самыми близкими друзьями мгновенно

«Мой кот определенно влюблен в моего парня»

«Благодаря тому, что я каждый день прихожу домой, где меня ждут эти двое, моя жизнь изменилась к лучшему!»

«У меня трое детей, но так он обнимается только со старшим сыном»

«В детстве я был одиноким ребенком, но теперь я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты»

«Моя подруга связала шапки с ушками для себя и для своего кота»

«Мой День святого Валентина провалился, поэтому этот хороший мальчик принес свою кость и положил мне на колени»

«Ей нравится слышать мое сердцебиение, поэтому мы должны обниматься вот так каждый день»

С появлением питомца стоит забыть о личном пространстве и уединении. Даже в ванной

«Никогда не думала, что мне придется делить своего парня со своей кошкой, но она влюблена в него с первого дня»

«Мэдди увидела, что я собираюсь в командировку, и тоже захотела поехать»

А насколько вы близки со своими домашними любимцами? Добавляйте в комментарии ваши совместные теплые фото, сделаем мир чуточку добрее вместе.