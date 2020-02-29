20+ трогательных доказательств того, что наши питомцы уж точно будут с нами и в горе, и в радости
Когда кажется, что черная полоса превратилась в бесконечность, а одиночество придавило каменной плитой, на помощь всегда готовы прийти они — домашние любимцы. Всего одним прикосновением мокрого носа, одним взглядом, полным любви и обожания, они способны растворить любую тучу над головой и заставить улыбаться. Наши пушистики готовы идти за нами в огонь и в воду, лишь бы быть рядом 24 часа в сутки.
Именно им, нашим самым преданным, ласковым и понимающим друзьям, посвящена эта подборка AdMe.ru. Мы искренне уверены в том, что благодаря животным наш мир становится хоть капельку, но лучше.
Когда у тебя в жизни тайм-аут, но лучший друг не позволит тебе провести время в одиночестве
«Лазанья? Кто сказал „лазанья“?»
«Вот так он показывает, что заботится обо мне»
«Моя собака принесла мне свою любимую игрушку, когда услышала, как я плачу в ванной после очень напряженного рабочего дня»
«Сегодня в доме престарелых, где я восстанавливаюсь после инсульта, меня разбудил Ларри, 2-недельный ягненок. Что может быть лучше такой терапии?»
«Готовимся идти к алтарю»
Когда тебя ждут дома
«Так себя ведет моя кошка, когда у меня мигрень»
«Мой муж и наш щенок влюблены друг в друга без остатка»
«Вот как мой кот меня приветствует»
Эти двое стали самыми близкими друзьями мгновенно
«Мой кот определенно влюблен в моего парня»
«Благодаря тому, что я каждый день прихожу домой, где меня ждут эти двое, моя жизнь изменилась к лучшему!»
«У меня трое детей, но так он обнимается только со старшим сыном»
«В детстве я был одиноким ребенком, но теперь я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты»
«Моя подруга связала шапки с ушками для себя и для своего кота»
«Мой День святого Валентина провалился, поэтому этот хороший мальчик принес свою кость и положил мне на колени»
«Ей нравится слышать мое сердцебиение, поэтому мы должны обниматься вот так каждый день»
С появлением питомца стоит забыть о личном пространстве и уединении. Даже в ванной
«Никогда не думала, что мне придется делить своего парня со своей кошкой, но она влюблена в него с первого дня»
«Мэдди увидела, что я собираюсь в командировку, и тоже захотела поехать»
А насколько вы близки со своими домашними любимцами? Добавляйте в комментарии ваши совместные теплые фото, сделаем мир чуточку добрее вместе.
Фото на превью Suprovation / Reddit