Мы узнали, как жители 13 стран мира называют своих мурлык и мышеловов

Коты прочно поселились в сердцах людей на всем земном шаре. В некоторых странах имена у кошачьих настолько изысканны, что подошли бы диснеевским принцессам, а кое-где питомцев так и вообще называют Любовь Всей Моей Жизни.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, а как же зовут усатых-полосатых в разных частях света, и обнаружили много всякой милоты.

В Южной Корее в кличке используют двойные слоги, например Би Би, До До или Бо Бо — последнее означает «поцелуй-поцелуй». У котиков бывают и поэтические имена: Бон И — Весна, Ма Ым И — Сердце.

в кличке используют двойные слоги, например Би Би, До До или Бо Бо — последнее означает «поцелуй-поцелуй». У котиков бывают и поэтические имена: Бон И — Весна, Ма Ым И — Сердце. Если кот приносит в дом мышей, в Испании его назовут Казадор — Охотник. А некоторые местные не заморачиваются особо и называют питомца Гато — Кот. Вот еще популярные имена: Бонита — Хорошенькая, Белита — Красивая, Рейна — Королева. Для мальчиков подходят клички Аманте — Возлюбленный и Эспохонзо — Пушистик.

его назовут Казадор — Охотник. А некоторые местные не заморачиваются особо и называют питомца Гато — Кот. Вот еще популярные имена: Бонита — Хорошенькая, Белита — Красивая, Рейна — Королева. Для мальчиков подходят клички Аманте — Возлюбленный и Эспохонзо — Пушистик. Лунар, Чарли, Белла и Оскар — весьма популярные кошачьи клички в Австралии. Также нередко можно услышать «съедобные» имена: Пинат — Арахис, Пич — Персик и Пампкин — Тыковка. А еще, вдохновленные поп-культурой, местные жители называют питомцев так: Чубакка, Франкенштейн, Джинни Уизли и д’Артаньян.

В Мексике на солнышке греются местные Паломо — Птаха, Пелючин — Плюшевый Мишка. Суперпопулярное имя для кошки — это Луна (с ударением на первый слог), собственно, в честь спутника Земли. Жители Мексики — большие оригиналы, потому что часто называют кошек Дог — Собака. Миша и Саша — также популярные клички для самок.

на солнышке греются местные Паломо — Птаха, Пелючин — Плюшевый Мишка. Суперпопулярное имя для кошки — это Луна (с ударением на первый слог), собственно, в честь спутника Земли. Жители Мексики — большие оригиналы, потому что часто называют кошек Дог — Собака. Миша и Саша — также популярные клички для самок. На Филиппинах у котов воистину царственные имена. Алон — Морская Волна, Дакила — Великий, Крисанто — Золотой Цветок. Кошек называют: Луалхати — Гармония, Зина — Сияющая, Атара — Корона, Рита — Жемчужина.

у котов воистину царственные имена. Алон — Морская Волна, Дакила — Великий, Крисанто — Золотой Цветок. Кошек называют: Луалхати — Гармония, Зина — Сияющая, Атара — Корона, Рита — Жемчужина. В Японии среди самых популярных кошачьих имен значатся: Азуки — Сладкий Боб, Чиби — Кроха, Химе — Принцесса. Если у вашего питомца белая шерсть, в Стране восходящего солнца его могли бы назвать Юки — Снег или Широ — Белый. Также японцы обожают давать «съестные» клички. Мисо, Суши и Удон — все эти имена гордо носят местные котики.

У котиков в Индии есть следующие милые клички: Мадхав — Сладенький, как Мед, Амир — Принц, Бабур — Тигр, Бушра — Благая Весть, Гита — Песня. Также здесь пушистиков именуют в честь известных спортсменов или героев кино, например Роналду и Тарзан.

есть следующие милые клички: Мадхав — Сладенький, как Мед, Амир — Принц, Бабур — Тигр, Бушра — Благая Весть, Гита — Песня. Также здесь пушистиков именуют в честь известных спортсменов или героев кино, например Роналду и Тарзан. В Бразилии усатых-полосатых часто называют Элено и Алесандра, а еще Джаси — Луна, Кадонкеши — Горький Суп.

усатых-полосатых часто называют Элено и Алесандра, а еще Джаси — Луна, Кадонкеши — Горький Суп. Котики во Вьетнаме — это: Хо — Хороший, Ханг — Храбрец, Биен — Океан. Имена для кошечек: Киу — Милашка, Хань — Счастливая.

— это: Хо — Хороший, Ханг — Храбрец, Биен — Океан. Имена для кошечек: Киу — Милашка, Хань — Счастливая. Если вы услышите, что кота подзывают, выкрикивая «Дублин», «Падди» или «Патрик», то его хозяин наверняка из Ирландии или очень любит эту страну. А еще жители Изумрудного острова дают питомцам имена в честь известных ирландцев — к примеру, певицы Энии. Местная кухня также оказала влияние на клички: Кэбидж — Капуста, Коддл — это традиционное блюдо с сосисками, беконом и картофелем, что-то вроде мясного рагу. Благородные кошачьи имена для девочек: Орла — Золото, Ро-шин — Роза.

Пайпер — Волынщик, Макинтош — Непромокаемый Плащ. Именно так некоторые шотландцы называют своих усатых-полосатых, а одна из самых типичных кличек — это Мюррей. А вот кличка Кранахан весьма под стать какому-нибудь Лох-Несскому чудовищу, а не милому котику. Имена для кошек могут быть настолько изысканны, что подошли бы сестрам диснеевской Золушки, — Гризелла, Изабель и Жаннет.

называют своих усатых-полосатых, а одна из самых типичных кличек — это Мюррей. А вот кличка Кранахан весьма под стать какому-нибудь Лох-Несскому чудовищу, а не милому котику. Имена для кошек могут быть настолько изысканны, что подошли бы сестрам диснеевской Золушки, — Гризелла, Изабель и Жаннет. В Таиланде любят звучные имена для котиков: Арун — Рассвет, Киттибун, что можно перевести как «судьба стать знаменитостью», Плой — Драгоценный Камень. Также весьма популярны клички Каня — Младшая Дочка и Ну — Мышь.

любят звучные имена для котиков: Арун — Рассвет, Киттибун, что можно перевести как «судьба стать знаменитостью», Плой — Драгоценный Камень. Также весьма популярны клички Каня — Младшая Дочка и Ну — Мышь. Заглянем в Арабские Эмираты. Бахити — означает «судьба». Считается, что эта кличка привлекает удачу; Адима — Темная Ночь, Касвара — Лев. А вот еще милые варианты: Мидо — Любовь Всей Моей Жизни, Мекал — Свирепый Пожиратель.