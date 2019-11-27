20 суровых пап, которые ни в какую не соглашались на животных в доме, но в итоге победила любовь

124 11 44 827

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Герои нашей статьи — строгие отцы, у которых не было ни малейшего желания заводить домашних животных. Слово мужчины — закон: раз он сказал «нет», значит «нет». Однако эта категоричность разбивалась вдребезги, как только в доме появлялось любвеобильное пушистое чудо.

AdMe.ru уверен, что наши изумительные братья меньшие никого не могут оставить равнодушным. И доказательство тому — брутальные папы, сдавшиеся под натиском заботы и преданности их новых любимцев.

Раньше: «Нам в доме не нужен мохнатый болван». А сейчас...

«Папа всю жизнь говорил: „Я не хочу животных в моем доме!“»

«Раньше: „Она может остаться только на 2 недели“. Сейчас: папа говорит собаке, что ему больно, когда она не обнимает его на Рождество»

«Мой отец и „болван“, как он его называет»

«Кошка, которую папа не хотел. Теперь он гуляет с ней только так»

«У нас никогда не будет собаки»

«Папа не хотел собаку. Вот как он сейчас смотрит телевизор»

«У моего отца и его друга есть фотографии собак, которых они не хотели заводить, в качестве заставок на телефоне»

«„Я ненавижу кошек, у меня аллергия на них“. Нарисовал портрет нашего нового кота»

«Мой папа, который не хотел собаку, сразу же после того, как у моей семьи появился новый щенок»

«Мой папа был против того, чтобы его „кусали за лодыжку“. Через пару дней после появления Геркулеса»

«„Он может остаться, только пока на улице холодно“, — это было сказано больше года назад. Теперь кота зовут Вуки»

«Папа: „Я почтальон, ненавижу собак, не хочу собак“. Также папа: „Вау, Чарли, я могу носить его в этой коробке“»

«Я ненавижу птиц, они слишком громкие. У нас никогда не будет попугая»

«Он был категорически против собаки. Теперь это его фотография на Facebook»

«Нет, я не хочу, от него будет слишком много шерсти»

«В ​​сентябре прошлого года я переехал домой со своим котом. Мой отчим „ненавидит кошек“ и никогда не будет их любить. Теперь он каждый вечер обнимается с Зигги, а кот постоянно разговаривает с ним»

«Мой папа не хотел котов вообще, а мы привезли домой аж двоих. Спустя 10 лет один из них смотрит на него вот так»

«Папа: „Я не разрешаю тебе заводить ни одной чертовой собаки“»

«Папа: „Я не хочу животных, отстань“. Также папа: „Пожалуйста, уезжай в отпуск, я потусуюсь с внуком“»

А у вас были подобные случаи, когда ваши близкие резко изменили свое отношение к животным?