20+ фактов о домашних животных, после которых вы посмотрите на своих любимцев по-новому

21 2 31 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Домашние животные так давно являются неотъемлемой частью нашей жизни, что сложно представить себе времена, когда наша дружба только зарождалась. Кошки стали жить в человеческих домах примерно в 3600 г. до н. э., а собаки прониклись к нам симпатией еще 30 000 лет назад. Но, несмотря на все эти минувшие тысячелетия, мы ежедневно продолжаем открывать о наших четвероногих друзьях что-то новое.

AdMe.ru любит познавательные факты почти так же сильно, как животных, поэтому составил для вас список, который включает и то и другое.

1. Собаки могут притворяться больными, чтобы получить от хозяина больше внимания

2. Кошки спят около 70 % своей жизни, то есть до 16 часов в день

3. Собаки по запаху пота определяют, когда их владелец напуган

4. Мозг кошки на 90 % идентичен мозгу человека

5. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) показало, что собаки могут ревновать своих хозяев, когда те выражают любовь к другим существам

6. Счастливые кролики способны подпрыгивать и перебирать лапами в воздухе

7. Кошки умеют выворачивать уши на 180º

8. Собаки приспособились ездить в метро и понимают, на какой остановке выйти, чтобы добраться до еды

9. Крысы смеются, когда их щекочут

10. У собак развито ощущение времени. Они привыкают к определенному расписанию, когда их кормят и ведут на прогулку

11. Кошки в большинстве своем правши, в то время как большинство котов действуют левой лапой

12. Собаки обладают таким сильным обонянием, что их можно научить выявлять определенные заболевания, например рак. Они способны учуять продукты метаболизма, выделяемые клетками

13. Кроличьи зубы никогда не перестают расти. Жесткая растительная пища помогает подтачивать их

14. Собаки инстинктивно сворачиваются в клубок во время сна. Это помогает им согреться и защитить себя

15. У владельцев кошек риск инсульта и сердечного приступа снижается на треть

16. В одном опросе утверждается, что мужчина имеет в 3 раза больше шансов заполучить номер телефона девушки, если во время знакомства он гуляет с собакой

17. Достигнув зрелости, кошки мяукают только для того, чтобы пообщаться с людьми. Обычно только котята мяукают другим кошкам

18. Уход за щенком помогает снизить кровяное давление

19. Кролики чистят себя, вылизывая лапы так же, как кошки

20. Известно, что собаки могут остановиться, почуяв запах некоторых растений: он напоминает им мясо. Но не стоит позволять своему питомцу есть эти растения

21. Кошка может забеременеть от нескольких котов одновременно

22. Хомяки любят алкоголь больше, чем воду

Но это не означает, что нужно спаивать своих домашних любимцев.

23. Если кот принюхивается к вашим глазам, то, скорее всего, он хочет их съесть

24. Некоторые виды аквариумных рыбок прячут мальков во рту и выплевывают их, когда становится безопасно

Если знаете еще больше примечательных фактов о животных, чем мы, не забудьте поделиться ими с нами!