20+ страдальческих физиономий провинившихся животных, которых язык не поворачивается отругать

Самые искренние и добрые существа — это братья наши меньшие. Четвероногие друзья совсем не умеют обманывать. И если они что-то и натворили, то скрыть шалость им вряд ли удастся. Хотя хитрецы изо всех сил пытаются сделать вид, что ничего не произошло.

Давайте вместе с AdMe.ru посмотрим, как реагируют наши пушистые любимцы, когда их поймали на месте преступления. Этих милейших созданий просто невозможно ругать (тем более что они так больше не будут).

1. «Когда он оказывается там, где ему нельзя быть, то он прищуривает вот так глаза»

2. «Провинился, но уже планирует следующую шалость»

3. «Только не рассказывай маме!»

4. «Это не я!»

5. «Пытается быть милым (и у него это получается) после того, как втихаря съел мой бутерброд»

6. «У нас в доме завелся воришка»

7. «Интересно, кто съел всю пачку мясных лакомств?»

8. «Он явно что-то натворил, но я пока не понял, что именно»

9. «Первый раз оставили его дома одного. Так сильно им горжусь!»

10. «Три части одной истории»

11. «Кажется, кто-то съел мой йогурт»

12. «Это был тяжелый день»

13. «Я просто поинтересовался, кто это сделал»

14. «Если тебе интересно знать, то нам, скорее всего, понадобится новый забор»

15. «Восхищаюсь ее авторской работой»

16. «Мой любимый мастиф Би только что съел подписанный экземпляр книги „Пламя и кровь“»

17. «Просто в шляпе не хватало дырок для ушек»

18. «Как моя кошка ведет себя со мной и с другими людьми»

19. «В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем хвостом»

20. «Я услышала, как мой муж кричит в ванной. Я зашла к нему и увидела это»

21. «Мое лицо, когда я пытаюсь извиниться»

22. «Вернулся домой, а этот маленький проказник лежит довольный, потому что съел почти всю пиццу, которую я забыл убрать со стола»

23. «После 2 недель трудов я прихожу домой и вижу это»

24. Пойман с поличным

25. «Каким-то образом целый бутерброд с тунцом исчез со стола. Но Даг говорит, что он этого не делал!»