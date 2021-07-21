20+ спрятавшихся кошек, которые проверят вашу наблюдательность

Кошки неуловимы, непредсказуемы и загадочны. Может быть, это и помогает им в овладении искусством прятаться, маскироваться или просто исчезать из вида. Только им известно, почему они это делают: или для того, чтобы мы их искали; или им просто нравится чувствовать себя в безопасности, находясь там, где их никто не видит. Как бы то ни было, кошки часто ускользают от нашего взора, и мы должны смотреть очень внимательно и обратиться к своей логике, чтобы их обнаружить. А найти их можно в самых неожиданных местах.