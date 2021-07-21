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20+ спрятавшихся кошек, которые проверят вашу наблюдательность

5-11
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Кошки неуловимы, непредсказуемы и загадочны. Может быть, это и помогает им в овладении искусством прятаться, маскироваться или просто исчезать из вида. Только им известно, почему они это делают: или для того, чтобы мы их искали; или им просто нравится чувствовать себя в безопасности, находясь там, где их никто не видит. Как бы то ни было, кошки часто ускользают от нашего взора, и мы должны смотреть очень внимательно и обратиться к своей логике, чтобы их обнаружить. А найти их можно в самых неожиданных местах.

Мы в AdMe.ru решили сделать этот квиз, чтобы проверить не только ваше зрение, но и то, насколько вы знаете кошачьи повадки. Только в том случае, если кошки знакомы вам достаточно хорошо, вы сможете угадать, где они прячутся. Ну что, не побоитесь бросить себе вызов? Не забывайте кликать на картинку, чтобы узнать, правильной ли была ваша догадка.

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Какие места, где прячутся кошки, известны вам? Вы когда-нибудь фотографировали, как замаскировалась ваша кошка? Поделитесь с нами такими фотографиями.

Фото на превью kkeywork / Reddit
5-11
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