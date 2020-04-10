20+ собак, у которых слетели стандартные настройки

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Мы можем ничего не знать об устройстве Вселенной, но о том, что собой представляют собаки, догадывается, кажется, каждый. Они все как один любят плотно поесть, как следует погулять, подурачиться со своим хозяином, со своим хвостом или, на худой конец, с котом. Но иногда все наши знания об этих существах сводятся к нулю, потому что они такое могут выдать, что хоть стой, хоть падай.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20+ фото собак, которые ни много ни мало вышли из строя — иначе их поведение никак не объяснишь. А бонусом вас ждет твит о самом музыкальном на свете питомце.

1. «Мой пес предпочитает своему спальному месту сушильную машину»

2. "Он собрал все мячики, а бонусом еще и палочку"

3. «Спустилась вниз и обнаружила свою 36-килограммовую овчарку за просмотром „Закусочной Боба“. Никогда не гордилась ею больше»

4. Он хочет наружу. Очень сильно

5. «Когда твой изнеженный пес сломал коготь и теперь отказывается идти дальше на своих четырех, а ты в лесу более чем в километре от машины»

6. «Она проснулась с таким вот выражением морды»

7. «Пришел домой и увидел, что упаковка с кормом моего пса упала набок. И, вместо того чтобы съесть рассыпавшийся корм, он собрал его в аккуратную кучку»

8. Угадайте, что на этом фото: немецкий дог или страус?

9. «Моей собаке нравится снег. Нет, не так: она его просто обожает!»

10. «Майло решил завязать с собачьей жизнью и стать котом»

11. «У собаки моего коллеги экзистенциальный кризис. Прошу, не смейтесь над его челочкой»

12. «Это что, кексик?»

13. «Песель друга устроился покомфортнее»

14. «Она продолжает так на меня таращиться. Пожалуйста, пришлите спасателей»

15. Мастер по дурацкой ходьбе по лестницам

16. «Вот как собака моего парня спит каждую (без исключения) ночь. Я не представляю, как она дышит»

17. «Мяу-мяу. Я все делаю правильно?»

18. «Вот как мой пес расслабляется»

19. «Лола отказывается садиться куда-либо еще в машине, кроме живота моей беременной жены»

20. У него нет ни малейшего представления о том, что он делает

21. «Проснулся рядом со Спящей красавицей»

22. «Он делает так каждый раз, когда хочет выйти или войти»

23. «У кого-нибудь есть мысли и советы касательно этого?»

Бонус: у каждого из нас свои причуды

А у вас есть домашний любимец? Какие странности за ним вы замечали?