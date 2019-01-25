20+ собак, милых настолько, что сразу хочется завести пушистого друга

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Долгое время чистопородные собаки с родословными считались самыми благородными и дорогими, но в последнее время все меняется. Сейчас скрещивание является распространенной практикой, позволяющей избежать линьки меха, сформировать идеальный темперамент или вывести более мелкую породу, подходящую для небольших квартир. Из-за этого появилось много новых пород собак, которых мы никогда раньше не видели. И они, возможно, самые милые создания, когда-либо жившие на Земле.

Мы в AdMe.ru любим животных, поэтому решили показать вам самых очаровательных пушистых существ, которые навсегда растопят ваше сердце.

1. Этот крошечный и очень серьезный пуховый шарик представляет собой помесь хаски и шпица

2. Это порода помски, где каждый песик абсолютно уникален, но всегда очарователен

3. Этот шабрадор смотрит прямо в душу своими голубыми глазами

4. Хаскидор выглядит так, будто он разделен посередине

5. Помесь чау-чау и шарпея превращается в пухлого малыша

6. Этот крошечный плюшевый мишка называется мальтипу

7. 2 пуделя и 2 разные помеси: большой бернедудель и маленький ньюфипу

8. Голубоглазая хаскита — помесь хаски и акиты

9. Скуби-Ду существует! В этой помеси терьеров присутствуют гены ретривера, питбуля и чау-чау

10. Очаровательная помесь австралийской овчарки и шпица

11. Этот ласковый малыш — нечто среднее между бассет-хаундом и шарпеем

12. Сенбердудл такой пушистый

13. Помесь немецкой овчарки и шарпея с милейшей мордой

14. Этот щенок с одной стороны немецкая овчарка, а с другой — австралийская

15. Пухлый малыш чоуски

16. Это золотистый ретривер с телом корги

17. Эти братья — помесь ротвейлера и хаски

18. Далматин с мордой ротвейлера

19. Этот мягкий пушистый шарик — помесь пекинеса и мопса

20. Невозможно удержаться, чтобы не погладить этот микс аляскинского маламута и самоеда

21. Этот песик — помесь кеесхонда и американской эскимосской собаки — выглядит как маленький медвежонок

22. Только полюбуйтесь складочками помеси шарпея и бульдога!

23. Эта австралийская пастушья собака — обладатель самых милых веснушек

24. Щенки в этой корзине представляют собой очаровательную помесь пуделя и бишон фризе

25. Гибрид золотистого ретривера и немецкой овчарки с большими пушистыми ушами

Бонус: этот хаски оказался слишком маленьким, чтобы соответствовать требованиям породы, но он все равно безумно милый