20+ собак, милых настолько, что сразу хочется завести пушистого друга
Долгое время чистопородные собаки с родословными считались самыми благородными и дорогими, но в последнее время все меняется. Сейчас скрещивание является распространенной практикой, позволяющей избежать линьки меха, сформировать идеальный темперамент или вывести более мелкую породу, подходящую для небольших квартир. Из-за этого появилось много новых пород собак, которых мы никогда раньше не видели. И они, возможно, самые милые создания, когда-либо жившие на Земле.
Мы в AdMe.ru любим животных, поэтому решили показать вам самых очаровательных пушистых существ, которые навсегда растопят ваше сердце.
1. Этот крошечный и очень серьезный пуховый шарик представляет собой помесь хаски и шпица
2. Это порода помски, где каждый песик абсолютно уникален, но всегда очарователен
3. Этот шабрадор смотрит прямо в душу своими голубыми глазами
4. Хаскидор выглядит так, будто он разделен посередине
5. Помесь чау-чау и шарпея превращается в пухлого малыша
6. Этот крошечный плюшевый мишка называется мальтипу
7. 2 пуделя и 2 разные помеси: большой бернедудель и маленький ньюфипу
8. Голубоглазая хаскита — помесь хаски и акиты
9. Скуби-Ду существует! В этой помеси терьеров присутствуют гены ретривера, питбуля и чау-чау
10. Очаровательная помесь австралийской овчарки и шпица
11. Этот ласковый малыш — нечто среднее между бассет-хаундом и шарпеем
12. Сенбердудл такой пушистый
13. Помесь немецкой овчарки и шарпея с милейшей мордой
14. Этот щенок с одной стороны немецкая овчарка, а с другой — австралийская
15. Пухлый малыш чоуски
16. Это золотистый ретривер с телом корги
17. Эти братья — помесь ротвейлера и хаски
18. Далматин с мордой ротвейлера
19. Этот мягкий пушистый шарик — помесь пекинеса и мопса
20. Невозможно удержаться, чтобы не погладить этот микс аляскинского маламута и самоеда
21. Этот песик — помесь кеесхонда и американской эскимосской собаки — выглядит как маленький медвежонок
22. Только полюбуйтесь складочками помеси шарпея и бульдога!
23. Эта австралийская пастушья собака — обладатель самых милых веснушек
24. Щенки в этой корзине представляют собой очаровательную помесь пуделя и бишон фризе
25. Гибрид золотистого ретривера и немецкой овчарки с большими пушистыми ушами
Бонус: этот хаски оказался слишком маленьким, чтобы соответствовать требованиям породы, но он все равно безумно милый
Какая порода понравилась вам больше всего? Возможно, вы являетесь счастливым обладателем представителя одной из них? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью iFuun, chickenfeet17 / reddit