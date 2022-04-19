20+ собак-метисов, которые взяли от родителей всю крутость и умножили ее на два
В мире существует около 450 пород собак, каждая из которых уникальна. Заводчики стремятся сохранить чистоту родословной своих питомцев, однако те не всегда идут у них на поводу. Иногда между собаками разных пород пробегает искра — и на свет появляются щенки, унаследовавшие нетривиальную внешность обоих родителей.
Мы в AdMe.ru рассмотрели фото метисов, которые произошли при скрещивании некоторых известных пород, и поняли: каждая из этих собак на 50 % состоит из очарования и еще на 50 % — из мимимишности.
Восточноевропейская овчарка + хаски
Померанский шпиц + джек-рассел-терьер
Хаски + золотистый ретривер
Йоркширский терьер + корги
Чау-чау + сиба-ину
Немецкая овчарка + аляскинский маламут
Далматин + хаски
Сенбернар + пиренейская горная собака
Акита + бернский зенненхунд
Чау-чау + овчарка
Бульдог + бассет-хаунд
Дог + лабрадор
Корги + бигль
Пудель + сенбернар
Австралийская овчарка + такса
Питбуль + пойнтер
Овчарка + корги
Сиба-ину + корги
Немецкая овчарка + мопс
Лабрадор + бордер-колли
Померанский шпиц + пудель
Самоед + чау-чау
Золотистый ретривер + кокер-спаниель
Австралийская овчарка + бернский зенненхунд
А ваш питомец относится к породистым животным, метисам или он чистокровный «дворянин»? Похвастайтесь его фотографией в комментариях.
Фото на превью UglyGuardian / Reddit, THGL / Reddit
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