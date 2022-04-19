20+ собак-метисов, которые взяли от родителей всю крутость и умножили ее на два

В мире существует около 450 пород собак, каждая из которых уникальна. Заводчики стремятся сохранить чистоту родословной своих питомцев, однако те не всегда идут у них на поводу. Иногда между собаками разных пород пробегает искра — и на свет появляются щенки, унаследовавшие нетривиальную внешность обоих родителей.

Мы в AdMe.ru рассмотрели фото метисов, которые произошли при скрещивании некоторых известных пород, и поняли: каждая из этих собак на 50 % состоит из очарования и еще на 50 % — из мимимишности.

Восточноевропейская овчарка + хаски

Померанский шпиц + джек-рассел-терьер

Хаски + золотистый ретривер

Йоркширский терьер + корги

Чау-чау + сиба-ину

Немецкая овчарка + аляскинский маламут

Далматин + хаски

Сенбернар + пиренейская горная собака

Акита + бернский зенненхунд

Чау-чау + овчарка

Бульдог + бассет-хаунд

Дог + лабрадор

Корги + бигль

Пудель + сенбернар

Австралийская овчарка + такса

Питбуль + пойнтер

Овчарка + корги

Сиба-ину + корги

Немецкая овчарка + мопс

Лабрадор + бордер-колли

Померанский шпиц + пудель

Самоед + чау-чау

Золотистый ретривер + кокер-спаниель

Австралийская овчарка + бернский зенненхунд