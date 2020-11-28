20 собак-метисов, которые по части красоты дадут фору своим породистым собратьям
В мире насчитывается такое огромное количество пород собак, что тем, кому только предстоит завести себе четвероногого друга, остается только посочувствовать. Как среди этого несметного множества очаровательных мордашек выбрать одну-единственную? Что делать, если тебе одинаково нравятся шарпеи и бигли, таксы и лабрадоры, далматины и питбули? Выход есть: возьмите метиса.
Именно так, к примеру, и поступили хозяева 20 очаровашек, которые стали героями нашей подборки. Мы же в AdMe.ru с удовольствием изучили, какое потомство может появиться на свет у собак разных пород.
Вельш-корги + американская эскимосская собака
Хаски + померанский шпиц
Сиба-ину + бигль
Сенбернар + немецкий дог
Такса + лабрадор-ретривер
Ризеншнауцер + грейхаунд
Мопс + джек-рассел-терьер
Американский питбультерьер + чихуахуа
Бишон фризе + ши-тцу
Вельш-корги + австралийская овчарка
Бассет-хаунд + немецкая овчарка
Леонбергер + пиренейская горная собака
Бернский зенненхунд + португальская водяная собака
Миниатюрный пудель + джек-рассел-терьер
Карликовый пинчер + померанский шпиц
Бордер-колли + французский бульдог
Сибирский хаски + австралийская овчарка
Лабрадор-ретривер + немецкая овчарка
Шарпей + бигль
Далматин + американский питбультерьер
Кто из этих четвероногих лишил вас сна на ближайшие пару ночей?
Фото на превью greyhound93 / Reddit, pinksynesthete / Reddit