20 собак-метисов, которые по части красоты дадут фору своим породистым собратьям

В мире насчитывается такое огромное количество пород собак, что тем, кому только предстоит завести себе четвероногого друга, остается только посочувствовать. Как среди этого несметного множества очаровательных мордашек выбрать одну-единственную? Что делать, если тебе одинаково нравятся шарпеи и бигли, таксы и лабрадоры, далматины и питбули? Выход есть: возьмите метиса.