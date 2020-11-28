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20 собак-метисов, которые по части красоты дадут фору своим породистым собратьям

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В мире насчитывается такое огромное количество пород собак, что тем, кому только предстоит завести себе четвероногого друга, остается только посочувствовать. Как среди этого несметного множества очаровательных мордашек выбрать одну-единственную? Что делать, если тебе одинаково нравятся шарпеи и бигли, таксы и лабрадоры, далматины и питбули? Выход есть: возьмите метиса.

Именно так, к примеру, и поступили хозяева 20 очаровашек, которые стали героями нашей подборки. Мы же в AdMe.ru с удовольствием изучили, какое потомство может появиться на свет у собак разных пород.

Вельш-корги + американская эскимосская собака

Хаски + померанский шпиц

Сиба-ину + бигль

Сенбернар + немецкий дог

Такса + лабрадор-ретривер

Ризеншнауцер + грейхаунд

Мопс + джек-рассел-терьер

Американский питбультерьер + чихуахуа

Бишон фризе + ши-тцу

Вельш-корги + австралийская овчарка

Бассет-хаунд + немецкая овчарка

Леонбергер + пиренейская горная собака

Бернский зенненхунд + португальская водяная собака

Миниатюрный пудель + джек-рассел-терьер

Карликовый пинчер + померанский шпиц

Бордер-колли + французский бульдог

Сибирский хаски + австралийская овчарка

Лабрадор-ретривер + немецкая овчарка

Шарпей + бигль

Далматин + американский питбультерьер

Кто из этих четвероногих лишил вас сна на ближайшие пару ночей?

Фото на превью greyhound93 / Reddit, pinksynesthete / Reddit
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