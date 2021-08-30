20 собак, которым природа отсыпала больше эмоций, чем некоторым людям

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Песики бывают разные: милые, манерные, дурашливые, важные. Но существует и такая категория собак, чьи выразительные морды без лишних слов говорят сами за себя.

Герои этой подборки AdMe.ru — яркое тому доказательство. В конце статьи вас ждет бонус — хвостатый, которому даже не обязательно показывать свою милую моську. Ведь весь его вид вызывает желание расплыться в улыбке.

«Да что ты знаешь о взрослой жизни, щенок!»

Он есть у всех. Друг, который портит фото

«Забрал свою девочку из салона красоты и запечатлел идеальный момент, когда ее уши развеваются»

Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline!

Это Аляска, детка!

«Интернет, познакомься с моей собакой»

«Это Элвин. Он из собачьего приюта, в котором я работаю. Нам так и не удалось заснять хоть одну нормальную фотографию»

«Такой чудик носится по нашему городу. И смешно, и страшно»

«Сегодня в нашем собачьем детском саду была фотосессия»

«Мой личный психотерапевт Лулу: „Ложись на кушетку и поведай мне обо всех своих проблемах. А я тебя обниму“»

Не любитель разгоняться даже до 16 км/час

«А можно кусь?»

Генри можно хоть на обложку журнала

«Бро, я здесь, чтобы поддержать тебя»

«Мой пес разучивает команду „испепели взглядом“»

«О, это печальное лицо, которое он делает, когда не может сесть мне на колени, пока я за рулем»

Его первый день на воде

Вы только посмотрите на его улыбку

«Наша собака уничтожила коврик в ванной, а затем просто решила изобразить его наличие»

Когда твоя собака делает селфи лучше, чем ты

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