20 собак, которым природа отсыпала больше эмоций, чем некоторым людям
Песики бывают разные: милые, манерные, дурашливые, важные. Но существует и такая категория собак, чьи выразительные морды без лишних слов говорят сами за себя.
Герои этой подборки AdMe.ru — яркое тому доказательство. В конце статьи вас ждет бонус — хвостатый, которому даже не обязательно показывать свою милую моську. Ведь весь его вид вызывает желание расплыться в улыбке.
«Да что ты знаешь о взрослой жизни, щенок!»
Он есть у всех. Друг, который портит фото
«Забрал свою девочку из салона красоты и запечатлел идеальный момент, когда ее уши развеваются»
Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline!
Это Аляска, детка!
«Интернет, познакомься с моей собакой»
«Это Элвин. Он из собачьего приюта, в котором я работаю. Нам так и не удалось заснять хоть одну нормальную фотографию»
«Такой чудик носится по нашему городу. И смешно, и страшно»
«Сегодня в нашем собачьем детском саду была фотосессия»
«Мой личный психотерапевт Лулу: „Ложись на кушетку и поведай мне обо всех своих проблемах. А я тебя обниму“»
Не любитель разгоняться даже до 16 км/час
«А можно кусь?»
Генри можно хоть на обложку журнала
«Бро, я здесь, чтобы поддержать тебя»
«Мой пес разучивает команду „испепели взглядом“»
«О, это печальное лицо, которое он делает, когда не может сесть мне на колени, пока я за рулем»
Его первый день на воде
Вы только посмотрите на его улыбку
«Наша собака уничтожила коврик в ванной, а затем просто решила изобразить его наличие»
Когда твоя собака делает селфи лучше, чем ты
Бонус: скажите «стоп» этим вашим котикам
А как зовут вашего питомца? Покажите его милую мордочку в комментариях.
Поделиться этой статьёй