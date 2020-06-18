20+ собак, которые выполняют свою работу не покладая лапок

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Собака была первым животным, которое одомашнил человек, и произошло это более 12 000 лет назад. Людям того времени собаки, как правило, служили помощниками в охоте, а сегодня наши четвероногие друзья выполняют массу различных работ: от поиска трюфелей до помощи медикам. Но главное их призвание — делать нас лучше и мудрее.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться уму и находчивости собак и уверены, что им еще есть чем нас удивить. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что работа найдется абсолютно любому псу.

«Я смеялась, а мой пес подумал, что мне срочно нужен ингалятор, и принес его»

«Это Бенни. Он работал собакой-терапевтом в нашей городской школе. Сейчас он на пенсии по состоянию здоровья»

«Я решил, что весь мир должен знать об этой чудесной собаке».

Средний вес трюфелей, которые растут в Орегоне, 30–60 г. Сегодня Ру нашел идеальный 200-граммовый гриб!

«Это Билл. Вчера он начал проходить курс обучения, чтобы стать моей собакой-помощником. Он будет первым псом в Австралии, служащим людям с моим заболеванием»

«Здесь на нем плащ собаки-помощника. Это наш первый совместный визит в торговый центр».

Хороший мальчик в отставке Харли просто хочет вернуться на работу

Это Элвис. У него очень редкая профессия: он по запаху определяет беременность у белых медведей

Элвис определяет беременность по помету с точностью до 97 %.

Эта девочка отдыхает после долгого дня руководства командой из 10 собак (и людей) в гонках на упряжке

«Мой пес ходит на работу каждый день. Официально его должность называется „ответственный за моральный дух команды“»

«Но по большей части он профессиональный „спальщик в кровати“ под моим столом».

Это Джорджия. Она помогает людям с посттравматическим синдромом. Прямо сейчас она готовится дать жизнь будущим прекрасным служебным собакам

Вечеринка по поводу выхода на пенсию собак, ищущих взрывчатку. Две собаки в центре уходят на покой, а две по краям их заменят

«Это мой Бонзо, бывший ездовой пес. Он пробежал в упряжке более 10 000 миль. Эта фотография была сделана во время последнего в его карьере забега год назад»

«У моей мамы болезнь Паркинсона. Наш питбуль всегда кладет свою голову на ту часть ее тела, где тремор сильнее всего. Его никто этому не учил»

«Сегодня ночью он лег подбородком на мамину ногу и лежал до тех пор, пока она не уснула».

«Я купил своему служебному псу кровать в честь 1-й зарплаты, которую мы получили за совместную работу. Он самый большой труженик во всем офисе!»

Момент, когда понимаешь, что ты больше не тот, кто заблудился в лесу, потому что тебя нашла поисковая собака

Угадайте, кто лучший в мире охранник банкоматов

«Это Дакота. Она всегда подает сигнал, если сахар в моей крови начинает расти»

Этот служебный пес получил подарок от IKEA

Это Ватсон. Он уже 6 лет работает в зоопарке и успокаивает детей, которые случайно поранились

«Это Энцо, он работает в приемной моего стоматолога. Я готов ходить сюда только ради того, чтобы погладить этого хорошего мальчика»

Кажется, у нас уже есть рождественская открытка

Это Такер. Он экономит хозяевам виноградника около $ 10 000 в год, охраняя его от оленей

«Это Руби. Она пришла в наш университет, чтобы подбодрить нас»

Он работает спасателем на воде. И ему всего лишь 1 год!

«Это Ривер. У меня аутизм, и он усердно трудится, чтобы стать моей собакой-помощником. В следующем году мы с ним пойдем в колледж»

«Чип заработал „конус позора“ тем, что засовывал голову в забор и застревал в нем. Пеппер координировала его движения, чтобы я смог запечатлеть момент его стыда»

«Моя 12-летняя Джейд строит своих уток в ряд»

Бонус: даже у печенья в форме собаки есть работа

Как вы думаете, какую еще работу могут делать собаки? Или вы знаете и другие сферы, где наши четвероногие друзья оказывают людям неоценимую помощь?