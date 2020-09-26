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20+ человек, которые заводили крупную собаку, а вырос маленький медведь

20182
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Вы замечали, что маленькие собачки частенько имеют довольно скверный и задиристый характер? В то время как огромные псы, наводящие ужас одними своими габаритами, регулярно оказываются настоящими ангелами во плоти с благородным и чутким нравом. А обнимая такого нежного гиганта, всегда испытываешь особый трепет.

В этой подборке AdMe.ru оказались питомцы людей, которые, видимо, так сильно мечтали о большом плюшевом мишке, что Вселенной пришлось исполнить их заказ в точности.

«Моя гигантская „болонка“ любит сидеть на коленях»

© Akschmalz / Reddit

Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как этот хороший мальчик смотрит на свою хозяйку

© vladgrinch / Reddit

«Наконец-то сосед дал табурет своему псу, чтобы он мог как следует поприветствовать своего большого друга»

© Beetlejuicex3babe / Reddit

Смотрите, в машину залез медведь! Хотя погодите...

© m0llie****itch / Reddit

«Моему мальчику Атласу исполнилось 9 лет! Он мой лучший друг»

© Theebeardedbard / Reddit

Попытка сыграть в перетягивание каната с немецким догом, который весит больше вас

© cozyfuton / Reddit

«Наш большой мальчик Дизель»

© Malliemomx5 / Reddit

«Каждый день, когда я возвращаюсь домой с работы»

© blackedouts3 / Reddit

«Вот так он стоит и смотрит, ждет, пока я его поглажу»

© mamagutz / Reddit

Тедди большой, очень большой щенок

© Sage2194 / Reddit

Брюс Уэйн — большой уютный кане-корсо

© Unicornglitteryblood / Reddit

«Всего 11 месяцев, и он все еще растет»

© Malliemomx5 / Reddit

Этот крепыш выглядит очень милым. Главное, его не злить

© AshThirdy12 / Reddit

То чувство, когда держишь в своих руках большое белое облако. Очень большое и очень белое

© ScotchtapeCabbage / Reddit

«Малыш» Линкольн празднует свой первый день рождения

© bmoc9891 / Reddit

7 месяцев и почти 45 кг

© chfm / Reddit

«У меня была операция, и кое-кто беспокоился о своей маме»

© mamagutz / Reddit

Разницы почти никакой, только ушки другие

© snapsgoal1 / Reddit

Годовалая кавказская овчарка пытается привыкнуть к своим размерам и как-то уместить их на диване

© downriverrowing / Reddit

Это Халк — самый большой питбуль в мире

А как вы относитесь к таким большим четырехлапым облакам любви?

Фото на превью Akschmalz / Reddit
20182
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