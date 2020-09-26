20+ человек, которые заводили крупную собаку, а вырос маленький медведь

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Вы замечали, что маленькие собачки частенько имеют довольно скверный и задиристый характер? В то время как огромные псы, наводящие ужас одними своими габаритами, регулярно оказываются настоящими ангелами во плоти с благородным и чутким нравом. А обнимая такого нежного гиганта, всегда испытываешь особый трепет.

В этой подборке AdMe.ru оказались питомцы людей, которые, видимо, так сильно мечтали о большом плюшевом мишке, что Вселенной пришлось исполнить их заказ в точности.

«Моя гигантская „болонка“ любит сидеть на коленях»

Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как этот хороший мальчик смотрит на свою хозяйку

«Наконец-то сосед дал табурет своему псу, чтобы он мог как следует поприветствовать своего большого друга»

Смотрите, в машину залез медведь! Хотя погодите...

«Моему мальчику Атласу исполнилось 9 лет! Он мой лучший друг»

Попытка сыграть в перетягивание каната с немецким догом, который весит больше вас

«Наш большой мальчик Дизель»

«Каждый день, когда я возвращаюсь домой с работы»

«Вот так он стоит и смотрит, ждет, пока я его поглажу»

Тедди большой, очень большой щенок

Брюс Уэйн — большой уютный кане-корсо

«Всего 11 месяцев, и он все еще растет»

Этот крепыш выглядит очень милым. Главное, его не злить

То чувство, когда держишь в своих руках большое белое облако. Очень большое и очень белое

«Малыш» Линкольн празднует свой первый день рождения

7 месяцев и почти 45 кг

«У меня была операция, и кое-кто беспокоился о своей маме»

Разницы почти никакой, только ушки другие

Годовалая кавказская овчарка пытается привыкнуть к своим размерам и как-то уместить их на диване

Это Халк — самый большой питбуль в мире