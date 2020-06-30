20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции

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Это только кажется, что собаки не умеют разговаривать. На самом деле они способны общаться с нами глазами и выражать всю палитру эмоций — от легкого недоверия до полнейшего блаженства. А есть хитрецы, которые быстро усваивают, что достаточно укоризненно посмотреть и грустно вздохнуть — и заветное место на диване будет свободно.

У многих из нас в AdMe.ru тоже есть свои питомцы. И мы в большинстве случаев можем лишь по одному взгляду понять, чего им хочется. Хотя иногда встречаются совершенно «неговорящие» мордахи, и яркий пример тому — собака из бонуса к этой статье.

Кажется, он понял, что застрял под диваном

«Это мордочка моего Ральфа, когда начинается раздача печенья»

Ощущение, что пес кричит: «А-а-а! Что это?»

«Сегодня он впервые в жизни попробовал чизбургер»

«Я не могу без смеха смотреть на эту фотографию моей собаки»

Улыбнулась так сильно, что ее уши исчезли

Такие разные, но все равно вместе

Робкая надежда во взгляде + желание позавтракать как можно раньше

«Моя собака будет укоризненно смотреть до тех пор, пока я не уступлю ей место на диване»

Это улыбка после купания на природе

«Моя кроха едет со мной на работу»

«Ма-а-ам! Посмотри на мои зубки»

Вырос за год и теперь гордится собой

Когда ты прекрасно знаешь, что красив и фотогеничен

Блаженство от сна в коробке

«Я сфотографировал своего щенка в маковом поле»

«Может, сказать ему, что окно закрыто?»

«Улыбка, которую я получаю, когда глажу ему животик»

Когда ты чувствуешь вину, но добычу отдавать не хочется

Едет домой из приюта и еще не верит своему счастью

«Он не особо рад моему уходу на работу»

«Я думаю, что он любит меня»

Бонус: иногда нам только кажется, что пес улыбается

«Это Оскар, наш полуторагодовалый боксер. И его губа вечно застревает в зубах».