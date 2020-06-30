AdMe

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции

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Это только кажется, что собаки не умеют разговаривать. На самом деле они способны общаться с нами глазами и выражать всю палитру эмоций — от легкого недоверия до полнейшего блаженства. А есть хитрецы, которые быстро усваивают, что достаточно укоризненно посмотреть и грустно вздохнуть — и заветное место на диване будет свободно.

У многих из нас в AdMe.ru тоже есть свои питомцы. И мы в большинстве случаев можем лишь по одному взгляду понять, чего им хочется. Хотя иногда встречаются совершенно «неговорящие» мордахи, и яркий пример тому — собака из бонуса к этой статье.

Кажется, он понял, что застрял под диваном

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© fitfigleaf / reddit

«Это мордочка моего Ральфа, когда начинается раздача печенья»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Splodge_mk / reddit

Ощущение, что пес кричит: «А-а-а! Что это?»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© funions1230 / reddit

«Сегодня он впервые в жизни попробовал чизбургер»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Apjp23 / reddit

«Я не могу без смеха смотреть на эту фотографию моей собаки»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Honbesdl / reddit

Улыбнулась так сильно, что ее уши исчезли

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© neekokitty / reddit

Такие разные, но все равно вместе

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© MomBakinator / reddit

Робкая надежда во взгляде + желание позавтракать как можно раньше

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© vintagetwinkie / reddit

«Моя собака будет укоризненно смотреть до тех пор, пока я не уступлю ей место на диване»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© BrolyDisturbed / reddit

Это улыбка после купания на природе

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© thats_WhatSheSaId00 / reddit

«Моя кроха едет со мной на работу»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© mathewMcConaughater / reddit

«Ма-а-ам! Посмотри на мои зубки»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© lalaboobooo / reddit

Вырос за год и теперь гордится собой

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© trollinwithmygnomies / reddit

Когда ты прекрасно знаешь, что красив и фотогеничен

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Thesalteeone / reddit

Блаженство от сна в коробке

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© aaurelzz / reddit

«Я сфотографировал своего щенка в маковом поле»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© RT5xSHOCKz / reddit

«Может, сказать ему, что окно закрыто?»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© nagariuk / reddit

«Улыбка, которую я получаю, когда глажу ему животик»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© trippyyy / reddit

Когда ты чувствуешь вину, но добычу отдавать не хочется

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© jeanharlowseyebrows / reddit

Едет домой из приюта и еще не верит своему счастью

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Sandyy_Emm / reddit

«Он не особо рад моему уходу на работу»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© DaGiftofGab / reddit

«Я думаю, что он любит меня»

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Stroby89 / reddit

Бонус: иногда нам только кажется, что пес улыбается

20+ собак, которые совершенно не умеют скрывать свои эмоции
© Bored-In-Denver / reddit

«Это Оскар, наш полуторагодовалый боксер. И его губа вечно застревает в зубах».

А ваши питомцы умеют улыбаться, грустить и заглядывать вам прямо в душу?

Фото на превью funions1230 / reddit
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