20 собак, которые слишком устали быть хорошими мальчиками

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Говорят, что животные со временем становятся похожими на своих хозяев — не хуже нас они умеют модничать, выглядеть круто, устраивать мелкие шалости или демонстрировать характер. С таким четвероногим другом каждый день если не праздник, то хотя бы веселье, и эти яркие фото жизнерадостных животных — прямое тому доказательство.

AdMe.ru собрал 25 фотографий очаровательных собак, которые не дают скучать своему человеку.

Кто тут хороший демон?

Установили дверь для кошки. Пользуется собака

Хитрый пес пытается притвориться мертвым, чтобы не уходить из парка

«Это моя собака Пончо. С нею все в порядке, просто она цепенеет, если рядом банан»

«Вот так мои собаки уснули, играя с теннисным мячом»

Его никто не позвал на семейное фото, поэтому он просто влез в кадр

«Я вернулась вчера домой из отпуска, и моя собака все никак не может оставить меня в покое»

«На прогулке отбежала по сугробам подальше и улеглась спать»

«И так каждый раз, когда я забываю закрыть дверь»

Идеальный кадр — моя собака первый раз поймала снежок

«Мой хаски почему-то боится заколку для волос»

Собака, которая не может понять, что такое бассейн

«Это странно, но мой пес невероятно популярен среди уличных кошек»

Большой мальчик испугался из-за пожарной тревоги

«Это моя собака. Вот таким образом она останавливается, когда бежит слишком быстро»

Чтобы поймать белку, нужно самому стать белкой

Наполовину собака, наполовину — чупакабра

Этот парень знает, как выглядеть самым крутым на районе

«Так мой пес показывает, что не хочет уходить с прогулки»

«Может, ты и волшебник, человек, но я простая собака»

«Самая странная поза для сна из всех, что я видел»