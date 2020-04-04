20+ фото, которые приблизят вас к решению завести собаку прямо сейчас
В 2019 году ученые раскрыли секрет «щенячьего взгляда» и доказали, что собаки умеют манипулировать людьми. Согласно результатам исследования, за 33 000 лет, проведенные рядом с человеком, четвероногие развили уникальные лицевые мышцы. Благодаря им наши питомцы могут двигать уголками бровей, менять выражение морды и имитировать огорчение. Теперь понятно, почему мы прощаем им шерсть в доме, съеденную обивку дивана и слюни на одежде.
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1. «Хозяин, у меня к тебе серьезный разговор. Присядь и слушай внимательно»
2. Корги по имени Кэнди спит в любом месте и в любое время
3. Найди себе мужчину, который смотрит на тебя так же, как Стич смотрит на мороженое
4. «Хозяин, тебе не кажется, что пришло время отложить свои дела и поиграть со мной?»
5. «Встречайте Голиафа, моего нового сторожевого пса»
6. «Мой сонный Сэм и его улыбка всегда заставляют мое сердце таять»
7. Он просто проверяет, все ли у тебя в порядке
8. «Мой щенок обнимается с одной из своих игрушек во время сна»
9. А вы смогли бы пройти мимо такого милахи?
10. «Собака, которую я встретил на своей последней работе»
11. Это Шкипер. Он очень хочет уплыть на этой лодке. Вот только не с кем. Не желаете составить ему компанию?
12. Сытый сон после того, как съела всю миску
13. «Я чувствую себя виноватым, потому что не могу играть с ним и мне нужно работать. Это высокий уровень манипулирования»
14. Стич любит своего лысого щенка
15. «Перестань работать, мама, и играй со мной»
16. Это Энди и Олли. Они уснули, споря о том, кому достанется игрушка
17. «Это кекс?»
18. «3 года назад я приютил этого старичка. Сегодня ему 14 лет, и он чувствует себя лучше, чем когда-либо!»
19. «Чеши мне пузо, хозяин, не отвлекайся»
20. Да, это его настоящие волосы
21. Это Нед. Пожалуйста, не хихикайте при виде его. Он был бы признателен за некоторое уважение
Бонус: «Почему никто не говорил мне, что пушистые французские бульдоги существуют на самом деле?»
Если у вас есть любимый питомец, покажите нам его самую милую фотографию. Поумиляемся вместе.
Фото на превью BeautifulJazz16 / twitter