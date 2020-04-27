20+ кошек и собак, которые настолько особенные, что вторых таких в мире не найти

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Когда у человека есть что-то отличительное во внешности (например, щербинка между зубами или глаза разного цвета), мы обычно говорим, что природа наградила его изюминкой. Однако у природы этого изюма хоть отбавляй, и расходуется он не только на нас с вами, но и на братьев наших меньших в том числе. Только в их случае это выглядит еще экзотичнее и милее.

AdMe.ru в очередной раз не смог пройти мимо 20+ домашних животных, у которых настолько специфичный облик, что вероятность того, что где-то по свету бродит их двойник, стремится к нулю.

1. Ну это же сама элегантность

2. «Папа прислал фото кота, который из-за своего окраса выглядит так, словно его проглотил другой кот, побольше»

3. «Знакомьтесь, это Фицджеральд со своей любимой игрушкой»

4. «У Бибопа большая отметина на полмордочки»

5. «У моей собаки нет хвоста, разные глаза, а еще ей уже 11 лет, а она до сих пор ведет себя как щенок»

6. «Это Пеппер, песик с ярко выраженными бровями»

7. «Моя собака выглядит так, словно у нее губищи»

8. «Это Мерфи. Он любит задирать мою кошку, а еще у него на мордочке Пакман»

9. «Мне неоднократно говорили о том, что у моей собаки просто сумасшедшие глаза»

10. «Элли родилась в „смокинге“, но со временем стала практически белой из-за витилиго»

11. Кошечка с разными носочками

12. Вот как буквально выглядят глаза, полные любви

13. Кажется, ей пора менять своего бровиста

14. «А у моей кошки есть губки»

15. «Ей уже год, а у нее растут только уши. Но мне нельзя жаловаться, а то она услышит»

16. Теперь вы знаете, с кого рисовался логотип Mozilla Firefox

17. «У нашего кота на лапке есть цифра 3»

18. «Это Роско, и он самый хороший из всех хороших мальчиков»

19. «У моей кошки на спине есть кошка»

20. «Он не злой, у него просто всегда бровки домиком»

21. «Мой начальник сегодня привел свою кошку. Ее зовут Коралина, и у нее есть большие пальцы. Люблю ее»

22. Эта такса выглядит как печенье, которое опустили в молоко

23. «У кошки моей сестры самая красивая мордочка, которую я когда-либо видела»

24. Этот малыш желает всем вам любви, да побольше

А как выглядит ваш домашний любимец? Есть ли в его внешности что-то такое, от чего все ваши гости приходят в полный восторг?