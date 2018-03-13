20 животных, чьим актерским способностям позавидуют даже звезды Голливуда
Наши питомцы испытывают точно такие же эмоции, как и мы с вами: радость, восторг, гнев, удивление. Ну или очень здорово прикидываются, что испытывают. Как бы то ни было, талантов, способных передать абсолютно любую эмоцию, среди кошек и собак хоть пруд пруди — и лучших из лучших мы представляем вам в этой подборке.
AdMe.ru предлагает взглянуть на усатых-полосатых, которые не привыкли сдерживать проявления своих чувств ни при каких обстоятельствах.
«Лапы вверх, дамы и господа!»
«Сколько лет, сколько зим!»
«Вооот такую мышь видел!»
«Я еще не знаю, что они натворили. Возможно, проиграли дом в покер»
Этот малайский медведь похож на человека в костюме медведя, который совершенно не представляет, как ему справиться с этой ролью
Когда ты хорошая девочка и тебя наконец-то привезли на море
«Свежей рыбки не желаете?»
Если бы собак фотографировали на выпускной альбом
Когда аппетит разыгрался в 4 часа утра, а хозяйка сладко спит и не думает просыпаться
«Спааасииитее!»
«Дружить будем или как?»
«Ненавижу пауков! И чертову паутину ненавижу!»
Песикам релакс необходим как воздух
«Дочка заснула там, где наша кошка любит спать больше всего. Кажется, кто-то уже разрабатывает план мести»
«Ну как, хороша?»
Когда немножечко набедокурил и родители решили поговорить об этом
Кот, познавший дзен
Когда ждешь своей очереди на обнимашки
— Простите, мсье, но это мой ужин...
— Хозяин, сделай же что-нибудь!!
Просто счастье как оно есть