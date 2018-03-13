20 животных, чьим актерским способностям позавидуют даже звезды Голливуда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши питомцы испытывают точно такие же эмоции, как и мы с вами: радость, восторг, гнев, удивление. Ну или очень здорово прикидываются, что испытывают. Как бы то ни было, талантов, способных передать абсолютно любую эмоцию, среди кошек и собак хоть пруд пруди — и лучших из лучших мы представляем вам в этой подборке.

AdMe.ru предлагает взглянуть на усатых-полосатых, которые не привыкли сдерживать проявления своих чувств ни при каких обстоятельствах.

«Лапы вверх, дамы и господа!»

«Сколько лет, сколько зим!»

«Вооот такую мышь видел!»

«Я еще не знаю, что они натворили. Возможно, проиграли дом в покер»

Этот малайский медведь похож на человека в костюме медведя, который совершенно не представляет, как ему справиться с этой ролью

Когда ты хорошая девочка и тебя наконец-то привезли на море

«Свежей рыбки не желаете?»

Если бы собак фотографировали на выпускной альбом

Когда аппетит разыгрался в 4 часа утра, а хозяйка сладко спит и не думает просыпаться

«Спааасииитее!»

«Дружить будем или как?»

«Ненавижу пауков! И чертову паутину ненавижу!»

Песикам релакс необходим как воздух

«Дочка заснула там, где наша кошка любит спать больше всего. Кажется, кто-то уже разрабатывает план мести»

«Ну как, хороша?»

Когда немножечко набедокурил и родители решили поговорить об этом

Кот, познавший дзен

Когда ждешь своей очереди на обнимашки

— Простите, мсье, но это мой ужин...

— Хозяин, сделай же что-нибудь!!