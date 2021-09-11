20+ снимков животных с конкурса комедийной фотографии, которые можно отправлять друзьям вместо мемов
Среди десятков фотоконкурсов конкурс комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards — наш любимый, ведь животные так похожи на людей: они точно так же делают глупости и оказываются в дурацких ситуациях. Иногда такие моменты попадают в объективы удачливых фотографов. Каждый год среди подобных снимков зрители выбирают победителя, а присоединиться к голосованию можно здесь.
Мы в AdMe.ru проголосовали бы за голубя, осознавшего, что уже осень, и пушистых енотов-сплетников, а вы выбирайте своих любимчиков сами.
1. Пора в школу!
2. Ку-ку
3. Уходи
4. Нарисуй меня, как одну из твоих французских девушек
5. Ловлю!
6. Утро понедельника
7. Бу!
8. Не шуми, голова болит
- На меня так кот любит смотреть. © canochki / Pikabu
9. Смешная шутка
10. Фотобомба
11. Смотрите, как я могу
12. Вот и осень
13. А я откуда знаю?
14. Обезьянка верхом на жирафе
15. А ну, иди сюда
16. Единение с природой
17. Испорченный телефон
18. Оперный тенор
19. Промахнулся
20. Достали эти папарацци
21. Целуй давай!
22. Дровишки
23. Танцуй так, словно никто не видит
24. Хихоньки
А какому из этих снимков вы бы отдали первое место?
Фото на превью John Speirs / Comedywildlifephoto.com
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