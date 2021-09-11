20+ снимков животных с конкурса комедийной фотографии, которые можно отправлять друзьям вместо мемов

Среди десятков фотоконкурсов конкурс комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards — наш любимый, ведь животные так похожи на людей: они точно так же делают глупости и оказываются в дурацких ситуациях. Иногда такие моменты попадают в объективы удачливых фотографов. Каждый год среди подобных снимков зрители выбирают победителя, а присоединиться к голосованию можно здесь.

Мы в AdMe.ru проголосовали бы за голубя, осознавшего, что уже осень, и пушистых енотов-сплетников, а вы выбирайте своих любимчиков сами.

1. Пора в школу!

2. Ку-ку

3. Уходи

4. Нарисуй меня, как одну из твоих французских девушек

5. Ловлю!

6. Утро понедельника

7. Бу!

8. Не шуми, голова болит

На меня так кот любит смотреть. © canochki / Pikabu

9. Смешная шутка

10. Фотобомба

11. Смотрите, как я могу

12. Вот и осень

13. А я откуда знаю?

14. Обезьянка верхом на жирафе

15. А ну, иди сюда

16. Единение с природой

17. Испорченный телефон

18. Оперный тенор

19. Промахнулся

20. Достали эти папарацци

21. Целуй давай!

22. Дровишки

23. Танцуй так, словно никто не видит

24. Хихоньки