20+ снимков, доказывающих, что нет ничего приятнее, чем отдыхать в обнимку с домашними питомцами
57 % людей на планете имеют домашних животных. Из них 33 % держат собак, 23 % — кошек. Чаще всего люди заводят питомцев, когда им хочется тепла и ласки. И четвероногие отдают нам их с лихвой. А как приятно прийти с работы, плюхнуться на диван и просто расслабиться и отдохнуть, прижав к себе мохнатого друга! Пожалуй, это лучший способ набраться сил и уменьшить стресс и беспокойство.
AdMe.ru покажет 20+ теплых фотографий, после просмотра которых и вам захочется взять и потискать своих кисуль и мосек.
Этим лучшим друзьям 11 месяцев и 8 лет
«Обычно наш ретривер приходил по утрам к нам в спальню и ложился с нами. Похоже, он нашел нам замену»
«Он, кстати, говорил: „У меня нет времени на собаку, так что это будет твоя собака“. Это его собака»
«Наши собаки чувствуют, когда у моей жены недомогание»
«Кто-нибудь позвоните мне на работу и скажите, что я сегодня опоздаю»
«Так каждое утро»
«Он говорил: „Мне не нужна собака“. Это фото сделано через неделю после того, как мы взяли ее себе»
«Это спит мой сосед по квартире рядом с нашим новым котенком. Теперь эта девочка — наша королева»
Похоже, она нашла себе новую подушку
Теперь он не сможет встать, пока они этого не захотят
Этот тот человек, который говорил, что он не любитель собак
С лохматым другом даже на полу приятно лежать
Да и в его постельке тоже мягенько
Обнимашки на обнимашках
«Его первой реакцией на ее фотографию было „НЕТ!“ И вот как они отдыхают сейчас»
Когда по утрам вообще не хочется просыпаться
«Я кинолог. Этот приятель был агрессивным, и я поначалу относился к нему с осторожностью. Но я и подумать не мог, что обнимашки с ним могут быть такими приятными»
«У моего мужа аллергия, и он ненавидит кошек»
«Моя шея хоть и болит немного, но с этой кисулей так тепло»
Прямо как принц из Disney
«Он говорил: „Он мне даже не нравится“. Теперь они неразлучны»
Он просто хочет поближе прижаться
Даже Крис Эванс обожает отдыхать в обнимку со своим мохнатым другом
А вы любите отдыхать в обнимку со своими питомцами? Покажите нам ваши общие фото.
Фото на превью bellavanlan / reddit