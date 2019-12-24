20+ снимков, доказывающих, что нет ничего приятнее, чем отдыхать в обнимку с домашними питомцами

63 5 17 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

57 % людей на планете имеют домашних животных. Из них 33 % держат собак, 23 % — кошек. Чаще всего люди заводят питомцев, когда им хочется тепла и ласки. И четвероногие отдают нам их с лихвой. А как приятно прийти с работы, плюхнуться на диван и просто расслабиться и отдохнуть, прижав к себе мохнатого друга! Пожалуй, это лучший способ набраться сил и уменьшить стресс и беспокойство.

AdMe.ru покажет 20+ теплых фотографий, после просмотра которых и вам захочется взять и потискать своих кисуль и мосек.

Этим лучшим друзьям 11 месяцев и 8 лет

«Обычно наш ретривер приходил по утрам к нам в спальню и ложился с нами. Похоже, он нашел нам замену»

«Он, кстати, говорил: „У меня нет времени на собаку, так что это будет твоя собака“. Это его собака»

«Наши собаки чувствуют, когда у моей жены недомогание»

«Кто-нибудь позвоните мне на работу и скажите, что я сегодня опоздаю»

«Так каждое утро»

«Он говорил: „Мне не нужна собака“. Это фото сделано через неделю после того, как мы взяли ее себе»

«Это спит мой сосед по квартире рядом с нашим новым котенком. Теперь эта девочка — наша королева»

Похоже, она нашла себе новую подушку

Теперь он не сможет встать, пока они этого не захотят

Этот тот человек, который говорил, что он не любитель собак

С лохматым другом даже на полу приятно лежать

Да и в его постельке тоже мягенько

Обнимашки на обнимашках

«Его первой реакцией на ее фотографию было „НЕТ!“ И вот как они отдыхают сейчас»

Когда по утрам вообще не хочется просыпаться

«Я кинолог. Этот приятель был агрессивным, и я поначалу относился к нему с осторожностью. Но я и подумать не мог, что обнимашки с ним могут быть такими приятными»

«У моего мужа аллергия, и он ненавидит кошек»

«Моя шея хоть и болит немного, но с этой кисулей так тепло»

Прямо как принц из Disney

«Он говорил: „Он мне даже не нравится“. Теперь они неразлучны»

Он просто хочет поближе прижаться

Даже Крис Эванс обожает отдыхать в обнимку со своим мохнатым другом

А вы любите отдыхать в обнимку со своими питомцами? Покажите нам ваши общие фото.