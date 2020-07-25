20+ смекалистых кошек, которые не стали ждать подарка от судьбы и сами выбрали себе хозяина

Кошки гуляют сами по себе и, по их разумению, имеют полное право забредать куда вздумается. Зайдут в дом, а там, оказывается, живет какой-то человек — что ж, не беда, будет кому приносить корм и чесать пузико.

Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться кошачьей наглости и решили показать вам счастливчиков, к которым навязался новый пушистый член семьи. А бонусом расскажем, как стать обладателем двух абсолютно одинаковых кошек.

«Мой дом, моя собака, кошка не моя. Я озадачена»

«Иду в гостиную и смотрю на стул, где сидит Колби, одна из моих кошек. Пригляделась — не она. Думаю, ну ладно, это второй кот — Джек. И с ужасом понимаю, что это не он»

«Смотрю — бездомный котофей в подъезде возле входа в подвал сидит. Говорю: „Домой пойдем?“ Иду по лестнице — кошка за мной. Дверь в квартиру открываю: „Проходите, пожалуйста!“»

«Она нырнула в квартиру, походила, все понюхала, ну не выгонять же! Вот так ко мне Василиса жить пришла». © AlekseyMB / pikabu

«Соседский кот научился пробираться в нашу ванную. Вот так он сидит, пока я принимаю ванну»

«Мой дом, мой муж, а кот — нет. Он зашел и вот так уснул»

«Был последний день моего отпуска, и решил я прокатиться до работы и посмотреть, что там происходит. Выхожу на стоянке, а из-под машины вылезает и кричит котенок»

«Недолго думая, в охапку кота, в машину и домой. Сразу написал во все местные паблики, чтобы отдать малого. 10 минут подумал, а потом взял и все объявления удалил. Видимо, это судьба. Теперь он живет у нас и радует каждый день. Кстати, назвали его Беляш». © Shuridze777 / pikabu

«Однажды вечером муж пошел прогуляться до магазина. По дороге обратно позвонил и предупредил: „Жди гостей“»

«Заходит, а под мышкой маленькое трясущееся существо, уткнувшееся мордочкой. Оказывается, когда муж шел через дворы, в одном из дворов за ним увязался котенок, плакал и бежал за ним. Так и шли они вдвоем пару кварталов, в конце концов муж позвонил мне и сказал, мол, жди гостей. Привычка прятать морду у него сохранилась до сих пор». © Tullma / pikabu

«Дом свекрови, а вот кошки у нее не было. До этого момента. Теперь это кошкина игрушка и ее одеяло»

«Я получила СМС от мужа: „Нет, точно нет, даже не думай об этом“. Растерялась, не понимая, о чем речь. Оказалось, он приехал с работы, открыл дверь и к нам забежал котенок»

«Мы искали его хозяев, но никто не отозвался. Как видите, он до сих пор с нами». © Stephie Baugh / facebook

«Живу на 1-м этаже. Открыл форточку. В 3 часа ночи слышу, что кто-то скребется по стеклу. Смотрю — кот. Вынес на улицу, а на следующий день он пришел уже с намерением остаться, и я не стал возражать»

«Под своей машиной я нашел крайне напуганное и одинокое существо. Вылечили и назвали Little Bit»

«Прихожу домой и вижу это счастье. Видимо, у моих детей появился еще один питомец»

«Под окном сидел котенок. Только меня увидел — залез на руки. Я испугалась, что с болячками, бросила его и убежала домой. Через минуту слышу — кот орет уже у дверей. Знакомьтесь, Чернышевский!»

«Cидел на заднем дворе. Решили впустить. Лечили, выходили. Бигги очень ласковый и верный и отлично ладит с 3 пуделями»

«Стою на кухне, делаю кофе и вдруг слышу странный звук. Открываю шторы и вижу вот это чудо, цепляющееся за сетку и требующее, чтобы его впустили»

«Как я мог устоять?! Конечно же, я его впустил». © Mackenzie Clippard / facebook

«Однажды на улице ко мне подошла уличная кошка, принесла его к ногам и ушла. Вот что выросло. Котику нужен был дом — котик его получил. Это Кузя»

«Вид из окна кухни моих родителей. У них нет кошек»

«2 месяца, как я его подобрал с улицы. Не могу понять, почему никто не хотел этот большой комочек любви»

«Прихожу с пробежки и вижу мужа, который утверждал, что не любит кошек, и этого рыжика. Они, оказывается, „делают чай“»

«На нашей кровати обнаружился кот. Он помог мне собрать мои рыболовные снасти, и теперь я уверен, что мы просто обязаны его оставить»

«Шел домой, и тут из мусорки выскочила кошка и побежала за мной. Зашла домой. Поела, посидела на руках. Потом вынес ее на улицу и отпустил. Вернулся и внезапно схватил куртку, спустился — кошки не было»

«Бегал по кварталу минут 15, кыскыская. Уже пошел домой, и тут она, громко мяукая, выскочила из-за школы и пошла рядом со мной. Спустя 2 недели воспитания и приучения к квартире оказалось, что кошка из мусорки идеальна». © IAmBrute / pikabu

«Еду в полупустой пригородной маршрутке, краем глаза замечаю рыжее пятно. Котенок, весь грязный, в каком-то машинном масле, бегает туда-сюда. И вдруг он запрыгивает ко мне на соседнее сиденье»

«Назвали рыжую Дуся. До сих пор из нее выходят остатки мазута, машинного масла, или в чем там она измазалась. И да, это моя кошка. Она только меня воспринимает как хозяина». © jumbo05 / pikabu

«Она приходит поесть и пробирается в дом, чтобы поиграть с моими кошками, а меня пока не подпускает. Но мы обязательно станем друзьями. Я назвала ее Маргарет»

«Муж построил в саду беседку. В первый же день нарисовалась худая кошка. Она не позволяла по отношению к себе фамильярности и никогда не опаздывала к обеду»

«А в сентябре внезапно решила, что будет жить в нашем доме. Стоило открыть дверь, она просачивалась в коридор, летела к мискам, а потом исчезала в комнатах так, что искать ее можно было несколько часов. Назвали Таранкой». © Mymotivation / pikabu

«Она тихо зашла за мной через входную дверь, потом запрыгнула на диван. Это стало для меня полной неожиданностью. Ошейника нет, я решила назвать ее Мисс Принг»

«Уехал по работе в другой город. Иду по улице, под ноги бросается котенок. Погладил его и пошел к машине. Открываю дверь — мохнатый забегает в салон»

«Он времени терять не стал и завалился на пассажирское сиденье — уснул. Я позвонил жене. Спросил, хочет ли она котенка. Говорит: „Это кот или кошка?“ Заглянул под хвост. „Кот, — говорю, — только он ни фига не красавец“. Скинул фотку ей. „Тащи“, — говорит. Впереди был еще целый день разъездов и целый день он ездил со мной в машине. Спал на пассажирском сиденье или у меня на коленках. Сейчас он очень красивый черный кот, который имеет легкое косоглазие, которое ему не мешает». © axegrin / pikabu

Бонус: двое лучше, чем один. «В прошлом месяце мой кот исчез. Неделю назад я нашел его и принес домой. Сегодня кот вернулся. Теперь у меня есть 2 идентичных кота»