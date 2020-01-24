20+ случаев, когда животные украсили кадр своим присутствием

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Домашние животные частенько ведут себя непослушно. Особенно в те моменты, когда просишь их посидеть смирно и не мешать, потому что хозяин собирается сделать памятный снимок. Но любопытные непоседы держатся лишь несколько секунд и затем в прямом смысле суют свой нос прямо в кадр. И в итоге получаются настоящие шедевры.

Мы в AdMe.ru считаем, что особенно хорошо удается делать фотобомбы именно собакам. А вы как полагаете? Кстати, в конце вы увидите, как в свою очередь реагируют животные, когда им мешают фотографироваться посторонние люди.

1. Новогодняя фотобомба

2. «Потрясающий вид! Да, хозяин?»

3. «Просто хотели снять вид с балкона на 1-й этаж»

4. «Я легла на землю, чтобы сфотографировать эти деревья. Но не вышло»

5. Песик не мог терпеть, чтобы не испортить фотосессию

6. «Моя жена боялась, что наша собака отнимет на себя все внимание»

7. «Хотел сделать селфи»

8. Свадебная фотобомба от свиньи, 1927 год

9. «Теперь у меня есть 6 800 фотографий этой вороны, которая проводит по 12 часов перед моей фото ловушкой»

10. «Я пытался сделать клевое фото моего котенка, но кое-кто помешал»

11. Пожалуй, лучшая рождественская открытка

12. Когда девочка хочет покататься, но лошадь обожает фотографироваться

13. Кое-кто хочет быть в центре внимания

14. «Кот моих друзей перенарядил елку по своему вкусу»

15. «Я снимал водопад в Уэльсе, а получилась фотобомба»

16. Котозавр

17. «Я сделал этот шикарный снимок в Греции»

18. «Моя девушка и ее подружки хотели сделать групповое фото. Алфи тоже хотел попасть в кадр и закрыл собой именинницу»

19. «Так, что тут интересного происходит? Так, ничего, ничего, о, птичка!»

20. Фотобомба от «гигантской» собаки

21. Когда тренировка вышла из-под контроля

Бонус: реакция животных на человека, который «испортил» кадр