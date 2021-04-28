20 случаев, когда хозяева после стрижки питомца воскликнули: «Да это же совершенно другая собака!»
Опытные специалисты по уходу за животными прекрасно знают, что любая собака может выглядеть так, будто она собралась на прием к королеве. Неважно, что до стрижки она была похожа на помесь гремлина с домовенком. Практически в любом случае оказывается, что под слоями спутанной шерсти пряталось невероятно обаятельное и привлекательное существо.
Мы в AdMe.ru буквально растаяли после просмотра этих фото. И заодно оценили недовольную морду кота и шутку грумера, которые вы найдете в бонусе к статье.
«Этот малыш только что разбил мое сердечко»
Он похож на мягкую игрушку
- Ах, эти ресницы! © Throwawayuser626 / Reddit
Немного усилий — и из клубка шерсти появляется настоящая принцесса
«Я называю его мистер Усач. У него настоящие усики»
«Фото нашего Лео до и после груминга»
Кажется, кто-то даже немного похудел
А справа точно настоящая собака?
Йорк с прической и без нее — будто 2 разные собаки
Хулиган и растрепа vs настоящий джентльмен
На эту стрижку у грумера ушло 5 часов
Кажется, кто-то потерял почти половину своего веса вместе с шерстью
Из лохматого домовенка в плюшевую игрушку
Этот песик подстригся впервые в жизни
Кто бы мог подумать, какая красотка скрывается под этими шерстяными зарослями
«Это Снупи. Я буквально влюблена в него»
Из непонятного зверя в крошку ши-тцу
А это точно та же самая собака?
«Мне пришлось повозиться, но в итоге выяснилось, что у нее невероятно милая мордаха»
Тут пес не просто похорошел, а еще и цвет поменял
«Я не фанат того, чтобы брить собак с подобным типом шерсти. Но просто по-другому справиться с ней не получается»
Бонус № 1: коты тоже нуждаются в уходе. Правда, они не всегда в восторге от этого
Бонус 2: когда в салоне считают, что из состриженной шерсти вполне может получиться еще одна собака
А как вы ухаживаете за своим питомцем? Моете и вычесываете его сами или регулярно водите на прием к специалисту?
Фото на превью DetergentButton1009 / Reddit
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