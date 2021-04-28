20 случаев, когда хозяева после стрижки питомца воскликнули: «Да это же совершенно другая собака!»

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Опытные специалисты по уходу за животными прекрасно знают, что любая собака может выглядеть так, будто она собралась на прием к королеве. Неважно, что до стрижки она была похожа на помесь гремлина с домовенком. Практически в любом случае оказывается, что под слоями спутанной шерсти пряталось невероятно обаятельное и привлекательное существо.

Мы в AdMe.ru буквально растаяли после просмотра этих фото. И заодно оценили недовольную морду кота и шутку грумера, которые вы найдете в бонусе к статье.

«Этот малыш только что разбил мое сердечко»

Он похож на мягкую игрушку

Немного усилий — и из клубка шерсти появляется настоящая принцесса

«Я называю его мистер Усач. У него настоящие усики»

«Фото нашего Лео до и после груминга»

Кажется, кто-то даже немного похудел

А справа точно настоящая собака?

Йорк с прической и без нее — будто 2 разные собаки

Хулиган и растрепа vs настоящий джентльмен

На эту стрижку у грумера ушло 5 часов

Кажется, кто-то потерял почти половину своего веса вместе с шерстью

Из лохматого домовенка в плюшевую игрушку

Этот песик подстригся впервые в жизни

Кто бы мог подумать, какая красотка скрывается под этими шерстяными зарослями

«Это Снупи. Я буквально влюблена в него»

Из непонятного зверя в крошку ши-тцу

А это точно та же самая собака?

«Мне пришлось повозиться, но в итоге выяснилось, что у нее невероятно милая мордаха»

Тут пес не просто похорошел, а еще и цвет поменял

«Я не фанат того, чтобы брить собак с подобным типом шерсти. Но просто по-другому справиться с ней не получается»

Бонус № 1: коты тоже нуждаются в уходе. Правда, они не всегда в восторге от этого

Бонус 2: когда в салоне считают, что из состриженной шерсти вполне может получиться еще одна собака