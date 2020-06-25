20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
У каждого кота есть свои привычки, прихоти и заскоки. Но практически каждый представитель отряда мурчащих любит занять хозяйскую сумочку, пакет или залезть в тапку, а еще ненавидит купаться, мешает работать и умеет мастерски прятаться.
Мы в AdMe.ru призываем каждого почаще делиться с нами фотографиями своих питомцев, особенно когда они вытворяют что-то такое, что объединяет всех хозяев мира. Текстовые истории, как и бонус в конце, мы тоже с удовольствием почитаем.
«Он спал, мягко обнимая мои пальцы. Я чуть не плакал...»
«Кот принес мне абрикос, чтобы я с ним играла этим абрикосом»
«Есть одно неприкосновенное правило: если я вижу коробку, я должен попытаться в нее залезть»
«Хочешь помыть посуду? Ну, теперь не хочешь»
«Работаешь? А если мур?»
Маскировка высшего уровня
Если долго ищешь кота, в первую очередь проверь пакеты
«Спустя 56 минут поисков моего кота»
«Ты думаешь, что идеально маскируешься под своего, а в итоге выглядишь как враг народа»
«Как выглядит мой кот, когда делает свои дела в лотке»
«Одна из наших кошек засыпает только в игрушечной ванночке дочери»
«Она неплохо прижилась на моем ноутбуке и уже отправила парочку электронных писем»
«Обиделся из-за того, что его искупали»
Купания — это почти всегда ужасный опыт
Кажется, когтеточка используется не совсем по предназначению
«Теперь это моя тапочка»
«Купи себе другую пару, а про эти забудь»
«Собираешься прогуляться? В этот раз обойдешься без сумки»
Когда тебя всегда кто-то ждет из магазина и отнюдь не из-за содержимого пакетов
«Прихожу я, значит, на кухню, чтобы покормить кошек, а они там себе чай решили заварить в мисочке с водой»
И бонус: как меняется кот, если повезти его на дачу
Мы точно знаем, что у вас есть еще более крутые фотки своих котов, которые будто бы сговорились вести себя похоже. С нетерпением хотим увидеть их!
Фото на превью unwkr / Twitter