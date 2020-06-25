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20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек

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У каждого кота есть свои привычки, прихоти и заскоки. Но практически каждый представитель отряда мурчащих любит занять хозяйскую сумочку, пакет или залезть в тапку, а еще ненавидит купаться, мешает работать и умеет мастерски прятаться.

Мы в AdMe.ru призываем каждого почаще делиться с нами фотографиями своих питомцев, особенно когда они вытворяют что-то такое, что объединяет всех хозяев мира. Текстовые истории, как и бонус в конце, мы тоже с удовольствием почитаем.

«Он спал, мягко обнимая мои пальцы. Я чуть не плакал...»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© unwkr / Twitter

«Кот принес мне абрикос, чтобы я с ним играла этим абрикосом»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© asnstla / Twitter

«Есть одно неприкосновенное правило: если я вижу коробку, я должен попытаться в нее залезть»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© mugi411 / Twitter

«Хочешь помыть посуду? Ну, теперь не хочешь»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© jirosan77 / Twitter

«Работаешь? А если мур?»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© sktfd0310 / Twitter

Маскировка высшего уровня

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© __fw108 / Twitter

Если долго ищешь кота, в первую очередь проверь пакеты

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© hakusama0906 / Twitter

«Спустя 56 минут поисков моего кота»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© kokonananya / Twitter

«Ты думаешь, что идеально маскируешься под своего, а в итоге выглядишь как враг народа»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© fuji_ayako / Twitter

«Как выглядит мой кот, когда делает свои дела в лотке»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© akihimatandon11 / Twitter

«Одна из наших кошек засыпает только в игрушечной ванночке дочери»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© jaymae77 / Reddit

«Она неплохо прижилась на моем ноутбуке и уже отправила парочку электронных писем»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© ismphoto123 / Reddit

«Обиделся из-за того, что его искупали»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© ptichkalcoholic / Twitter

Купания — это почти всегда ужасный опыт

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© poncho_neko / Twitter

Кажется, когтеточка используется не совсем по предназначению

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© fuji_ayako / Twitter

«Теперь это моя тапочка»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© HOIPPU_0722 / Twitter

«Купи себе другую пару, а про эти забудь»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© zEChPHPqG2t32nT / Twitter

«Собираешься прогуляться? В этот раз обойдешься без сумки»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© jirosan77 / Twitter

Когда тебя всегда кто-то ждет из магазина и отнюдь не из-за содержимого пакетов

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© ApeCommando / Reddit

«Прихожу я, значит, на кухню, чтобы покормить кошек, а они там себе чай решили заварить в мисочке с водой»

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© vzrosly_content / Twitter

И бонус: как меняется кот, если повезти его на дачу

20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
© kyrie_miserere / Twitter

Мы точно знаем, что у вас есть еще более крутые фотки своих котов, которые будто бы сговорились вести себя похоже. С нетерпением хотим увидеть их!

Фото на превью unwkr / Twitter
58-2312
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