20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек

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У каждого кота есть свои привычки, прихоти и заскоки. Но практически каждый представитель отряда мурчащих любит занять хозяйскую сумочку, пакет или залезть в тапку, а еще ненавидит купаться, мешает работать и умеет мастерски прятаться.

Мы в AdMe.ru призываем каждого почаще делиться с нами фотографиями своих питомцев, особенно когда они вытворяют что-то такое, что объединяет всех хозяев мира. Текстовые истории, как и бонус в конце, мы тоже с удовольствием почитаем.

«Он спал, мягко обнимая мои пальцы. Я чуть не плакал...»

«Кот принес мне абрикос, чтобы я с ним играла этим абрикосом»

«Есть одно неприкосновенное правило: если я вижу коробку, я должен попытаться в нее залезть»

«Хочешь помыть посуду? Ну, теперь не хочешь»

«Работаешь? А если мур?»

Маскировка высшего уровня

Если долго ищешь кота, в первую очередь проверь пакеты

«Спустя 56 минут поисков моего кота»

«Ты думаешь, что идеально маскируешься под своего, а в итоге выглядишь как враг народа»

«Как выглядит мой кот, когда делает свои дела в лотке»

«Одна из наших кошек засыпает только в игрушечной ванночке дочери»

«Она неплохо прижилась на моем ноутбуке и уже отправила парочку электронных писем»

«Обиделся из-за того, что его искупали»

Купания — это почти всегда ужасный опыт

Кажется, когтеточка используется не совсем по предназначению

«Теперь это моя тапочка»

«Купи себе другую пару, а про эти забудь»

«Собираешься прогуляться? В этот раз обойдешься без сумки»

Когда тебя всегда кто-то ждет из магазина и отнюдь не из-за содержимого пакетов

«Прихожу я, значит, на кухню, чтобы покормить кошек, а они там себе чай решили заварить в мисочке с водой»

И бонус: как меняется кот, если повезти его на дачу