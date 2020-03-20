20+ ситуаций, которые будут понятны тем, кто является счастливым обладателем кота

86 5 43 16k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недавно были опубликованы результаты нового исследования, в рамках которого ученые обнаружили песню, успокаивающую кошек. А именно «Scooter Bere’s Aria», которая была разработана специально для этих животных. И раз существует мелодия, умиротворяющая мурлык, возможно, именно особенный набор звуков и включает режим дурачка у наших любимцев.

Как и мир науки, так и мы в AdMe.ru пока не нашли причины внезапных приступов странного поведения пушистых милах. А пока ученые проводят новые изыскания на эту тему, мы обнаружили новую порцию доказательств того, что у кошек своя, особая логика.

«Это не может быть удобным»

Коты точно умеют смотреть на мир под другим углом

«Прошлой ночью я впервые дал моему мальчику кошачью мяту. В итоге он заснул в пакете из-под тако»

Весь завтрак коту под хвост

«В течение прошлой недели каждое утро мой кот приносил хлеб к порогу дома. Я не знаю, где он его берет. Если я не хвалю его за это сразу, то он начинает орать»

«Я понятия не имею, почему он вдруг начал облизывать стены»

Не сразу замечаешь, что такого в этом снимке холодильника

«Это миски для собак, у кошки есть ее личные, но она предпочитает пить воду откуда угодно, лишь бы не из своей миски»

«Я не мог найти своего кота на протяжении нескольких часов, пока мне не позвонил мой сосед...»

«Мой кот часто так делает: сначала громко мяукает, а затем прячется здесь в течение 20 минут. И думает, что его действительно не видно»

Встречайте новую фигуру: мурлелепипед

«Один из моих апельсинов выглядит подозрительно»

«Вот как Хлоя напоминает мне, что я забыла ее покормить»

«Я нашел, куда же исчезли 47 резинок моей жены. Под печку. Спасибо, Макс»

Кто вам сказал, что нужно ходить по полу, а не по потолку

«Мой кот постоянно пытался забраться за жалюзи. И вот этот день настал»

«Это чудо только что приняло дозу кошачьей мяты, и, похоже, у него случился экзистенциальный кризис: хвостатый осознал, что он — кот»

«Я снял с двери сетку, а мой кот думает, что я передвинул саму дверь»

Время для внезапного куся!

Можно только представлять, через что пришлось пройти владельцу этого кота

«Кот не застрял. С ним все хорошо. Спасибо».

У каждого кота есть своя, особая «моя прелесть»

Наверняка у каждого из наших читателей есть история или даже фото чудачества мурлыки. Поделитесь ими с нами.