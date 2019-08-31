20+ крутых штук для наших питомцев, за которые они сказали бы спасибо
Прогресс не стоит на месте, и это касается даже братьев наших меньших. Чего только не найдешь на сайте AliExpress: и прогулочные шлейки для черепах, и ушки для котов, и даже халат для четвероногого друга. Кажется, что и без этого можно обойтись, но истинные любители хвостатых и хладнокровных питомцев точно знают, что все эти штучки существенно облегчают жизнь и поднимают настроение.
Мы в AdMe.ru очень любим животных и уверены: что-нибудь из этого списка вам точно приглянется.
Шлейка для кошки
Которюкзак
Переноска-кенгуру
Шлейка для рептилий
Кроватка-банан
Лазерная игрушка для кошек
Кормушка, которая отвлекает животное во время купания
Оконная кровать для кота
Шапочка для фотосессий с животными
Автоматическая поилка
Игрушка для попугая
Халат-полотенце для собаки и кошки
Нарядное ожерелье
Контейнер для пакетов
Электрическая расческа от блох
Зимняя обувь для домашних животных
Складная силиконовая миска
Ручной душ
Зубная щетка
Одежда для небольших собак и кошек
Электрическая машинка для стрижки когтей
Рюкзак для домашних животных
Фото на превью aliexpress