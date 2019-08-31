20+ крутых штук для наших питомцев, за которые они сказали бы спасибо

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Прогресс не стоит на месте, и это касается даже братьев наших меньших. Чего только не найдешь на сайте AliExpress: и прогулочные шлейки для черепах, и ушки для котов, и даже халат для четвероногого друга. Кажется, что и без этого можно обойтись, но истинные любители хвостатых и хладнокровных питомцев точно знают, что все эти штучки существенно облегчают жизнь и поднимают настроение.

Мы в AdMe.ru очень любим животных и уверены: что-нибудь из этого списка вам точно приглянется.

Шлейка для кошки

Можно купить здесь.

Которюкзак

Можно купить здесь.

Переноска-кенгуру

Можно купить здесь.

Шлейка для рептилий

Можно купить здесь.

Кроватка-банан

Можно купить здесь.

Лазерная игрушка для кошек

Можно купить здесь.

Кормушка, которая отвлекает животное во время купания

Можно купить здесь.

Оконная кровать для кота

Можно купить здесь.

Шапочка для фотосессий с животными

Можно купить здесь.

Автоматическая поилка

Можно купить здесь.

Игрушка для попугая

Можно купить здесь.

Халат-полотенце для собаки и кошки

Можно купить здесь и здесь.

Нарядное ожерелье

Можно купить здесь.

Контейнер для пакетов

Можно купить здесь.

Электрическая расческа от блох

Можно купить здесь.

Зимняя обувь для домашних животных

Можно купить здесь.

Складная силиконовая миска

Можно купить здесь.

Ручной душ

Можно купить здесь.

Зубная щетка

Можно купить здесь.

Одежда для небольших собак и кошек

Можно купить здесь.

Электрическая машинка для стрижки когтей

Можно купить здесь.

Рюкзак для домашних животных

Можно купить здесь.

Фото на превью aliexpress

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