20+ крутых штук для наших питомцев, за которые они сказали бы спасибо

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Прогресс не стоит на месте, и это касается даже братьев наших меньших. Чего только не найдешь на сайте AliExpress: и прогулочные шлейки для черепах, и ушки для котов, и даже халат для четвероногого друга. Кажется, что и без этого можно обойтись, но истинные любители хвостатых и хладнокровных питомцев точно знают, что все эти штучки существенно облегчают жизнь и поднимают настроение.