20 шикарных фотографий, в которых вся суть котов

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Бывает, настроение ни к черту, в программе новостей одни ужасы, а на работе завал. И вдруг... ХОБА! Натыкаешься взглядом на забавную фотографию котика, и настроение сразу улучшается. AdMe.ru собрал 20 фотографий шикарных котеек, которые были созданы, чтобы покорить интернет.

Если нет возможности скрыть следы преступления, можно сымитировать несчастный случай

Когда человек уходит на целый день, а ты ждешь его один, некормленый, неглаженый, нецелованный

Его Котейшество желает завтракать в 5:23 и ни минутой позже

Моя кошка всегда проверяет, что я купил в магазине. Момент, когда она унюхала жаркое из говядины

Счастье — это когда жопка в тепле

За секунду до

Причина моих вечных опозданий — чересчур трогательный кот

Свирепый хищник ждет, пока жертва потеряет бдительность

Я зло, зло, я ярость. Бойтесь, людишки

Идеальное место, чтобы посидеть, отдохнуть и подумать о вечном

Удобство — это вообще второе имя всех котов

Сказал коту, что сегодня его очередь идти на работу

Они любят нас несмотря ни на что

Он играл с нитками. И проиграл

Встречают холода вместе с хозяевами

Тоже не хотят вылезать из теплой кровати

Или шуршащего пакета

Когда хорошо поел и решил прилечь

Маскировка. Уровень — кот

Когда проснулся в понедельник и просто сидишь на краю кровати

А вообще, котики — это и есть центр Вселенной