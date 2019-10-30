20 суровых котов, которые ничего не спустят с лап

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Даже 100%-е собачники порой не могут удержаться от проявлений нежности при взгляде на крохотного неуклюжего котенка. Что уж говорить о владельцах кошек, которые обычно от своих питомцев просто без ума. И иногда настолько, что попросту не замечают явных странностей в их поведении: все эти неестественные позы, пристальный взгляд и глаза, в которых будто разгорается огонь.

Мы в AdMe.ru столкнулись в сети с доказательствами того, что кошки не всегда бывают милыми и пушистыми. Кажется, некоторые из них, напротив, тщетно пытаются скрыть свою темную сторону.

«Хотела сделать милое фото того, как любимая кошка ухаживает за приболевшей хозяйкой. Только кто из нас приболевший?»

— Носись по комнате, сожри цветок, рассыпь по полу землю, оставь на ламинате лужу! — Но я не могу! — Ты должен!

«Я не знаю, что стряслось, но, пожалуй, переночую сегодня у друзей»

Этот котенок выглядит как маленький повелитель тьмы

Не хотелось бы встретить его ночью в темной подворотне

Кто меня вызывал?

Когда поход на кухню не предвещает ничего хорошего

Этот кот явно знаком с черной магией

Если долго смотреть на этого милого котенка, по спине поползут мурашки

Контакт с высшими силами успешно установлен

Связь с другим миром успешно установлена

Он явно замышляет что-то недоброе

Вот что заставило его принять эту странную позу?

У книжных полок тоже есть глаза

«Слышал, что если кот увидит круг, то обязательно сядет в него. Но тут что-то пошло не так»

Мой человек снова плохо себя ведет!

Когда строишь планы по захвату мира, твоя морда выглядит вот так

«Мама попросила присмотреть за котом. Кажется, к такому я не готов»

Если увидишь такое случайно, захочется сбежать и оставить квартиру коту

«Моя подруга увидела это у своей входной двери в 3 часа ночи. У нее нет кота»

А ваши кошки ведут себя странно?