20 суровых котов, которые ничего не спустят с лап
Даже 100%-е собачники порой не могут удержаться от проявлений нежности при взгляде на крохотного неуклюжего котенка. Что уж говорить о владельцах кошек, которые обычно от своих питомцев просто без ума. И иногда настолько, что попросту не замечают явных странностей в их поведении: все эти неестественные позы, пристальный взгляд и глаза, в которых будто разгорается огонь.
Мы в AdMe.ru столкнулись в сети с доказательствами того, что кошки не всегда бывают милыми и пушистыми. Кажется, некоторые из них, напротив, тщетно пытаются скрыть свою темную сторону.
«Хотела сделать милое фото того, как любимая кошка ухаживает за приболевшей хозяйкой. Только кто из нас приболевший?»
— Носись по комнате, сожри цветок, рассыпь по полу землю, оставь на ламинате лужу!
— Но я не могу!
— Ты должен!
«Я не знаю, что стряслось, но, пожалуй, переночую сегодня у друзей»
Этот котенок выглядит как маленький повелитель тьмы
Не хотелось бы встретить его ночью в темной подворотне
Кто меня вызывал?
Когда поход на кухню не предвещает ничего хорошего
Этот кот явно знаком с черной магией
Если долго смотреть на этого милого котенка, по спине поползут мурашки
Контакт с высшими силами успешно установлен
Связь с другим миром успешно установлена
Он явно замышляет что-то недоброе
Вот что заставило его принять эту странную позу?
У книжных полок тоже есть глаза
«Слышал, что если кот увидит круг, то обязательно сядет в него. Но тут что-то пошло не так»
Мой человек снова плохо себя ведет!
Когда строишь планы по захвату мира, твоя морда выглядит вот так
«Мама попросила присмотреть за котом. Кажется, к такому я не готов»
Если увидишь такое случайно, захочется сбежать и оставить квартиру коту
«Моя подруга увидела это у своей входной двери в 3 часа ночи. У нее нет кота»
А ваши кошки ведут себя странно?
Фото на превью Sidarius / reddit