20 примеров от животных, как на самом деле надо делать селфи

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Мир сошел с ума от селфи. Они буквально повсюду, и люди идут на все, чтобы вышел наиболее удачный снимок. Но у братьев наших меньших часто абсолютно противоположный взгляд на это увлечение. AdMe.ru выбрал самые забавные фото животных, на которых и без слов понятно, как они относятся к вашим селфи.

20. Когда заказал в «МакАвто» зебру

19. Твое лицо, когда случайно включил фронтальную камеру

18. Какие-то проблемы?

17. «Оля, давай сделаем селфи?» — «Я не Оля, я Аня»

16. Тот момент, когда у тебя и ламы одинаковые прически

15. С похмелья у меня троится в глазах, и мой кот мною явно недоволен

14. Ага, еда сама пришла сделать со мной селфи

13. «Кажется, молоко, что мы добавили в кашу, было испорченным» — «Ооу...»

12. Сейчас я сыграю вам чудесную мелодию на этом чудесном коте

11. «На нас падает кот с крыши!» — «Серьезно? Где он?» — «Пошутила!»

10. Когда курица выходит на фото симпатичней, чем ты

9. «Ааа! Он на этом фото с другой кошкой!» — «Покажи мне!»

8. Тренируем томный взгляд

7. Мама говорит, у меня красивая улыбка

6. Когда хочешь отдохнуть, но ты слишком милый, чтобы от тебя отстали

5. Должен тебе признаться: с нами будет жить кот

4. Как на селфи выходят мои подруги и как выхожу я

3. Тебе меня не соблазнить

2. Твое лицо в конце рабочей недели