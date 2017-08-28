20 примеров от животных, как на самом деле надо делать селфи
Мир сошел с ума от селфи. Они буквально повсюду, и люди идут на все, чтобы вышел наиболее удачный снимок. Но у братьев наших меньших часто абсолютно противоположный взгляд на это увлечение.
AdMe.ru выбрал самые забавные фото животных, на которых и без слов понятно, как они относятся к вашим селфи.
20. Когда заказал в «МакАвто» зебру
19. Твое лицо, когда случайно включил фронтальную камеру
18. Какие-то проблемы?
17. «Оля, давай сделаем селфи?» — «Я не Оля, я Аня»
16. Тот момент, когда у тебя и ламы одинаковые прически
15. С похмелья у меня троится в глазах, и мой кот мною явно недоволен
14. Ага, еда сама пришла сделать со мной селфи
13. «Кажется, молоко, что мы добавили в кашу, было испорченным» — «Ооу...»
12. Сейчас я сыграю вам чудесную мелодию на этом чудесном коте
11. «На нас падает кот с крыши!» — «Серьезно? Где он?» — «Пошутила!»
10. Когда курица выходит на фото симпатичней, чем ты
9. «Ааа! Он на этом фото с другой кошкой!» — «Покажи мне!»
8. Тренируем томный взгляд
7. Мама говорит, у меня красивая улыбка
6. Когда хочешь отдохнуть, но ты слишком милый, чтобы от тебя отстали
5. Должен тебе признаться: с нами будет жить кот
4. Как на селфи выходят мои подруги и как выхожу я
3. Тебе меня не соблазнить
2. Твое лицо в конце рабочей недели
1. Твое лицо, когда сегодня пятница
Фото на превью malte.woestefeld.1 / facebook, daxon / instagram