AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ щенков, способных покорить ваше сердце за долю секунды

21647830
25k

Если ваш день не задался, нет настроения и вообще кажется, что жизнь идет куда-то не туда, то вы открыли нужную статью. Она точно заставит вас улыбнуться. А если настроение у вас прекрасное, то сейчас оно станет еще лучше.

Мы в AdMe.ru уверены, что с обеими задачами справятся фото этих малышей.

1. «Песик моей тети весит 900 граммов»

© Tarthbane / reddit

2. «Дай пять!»

© wzm971226 / reddit

3. «Мы взяли себе пушистую картошечку»

© Dziar / reddit

4. Кусь

© MrCheapCheap / reddit

5. «Крошечный Вейнер»

© Jcb2016 / reddit

6. «Это сиба-ину, но на этом фото он напоминает хаски»

© Dodgemychallenger / reddit

7. «Искал его 30 минут»

© Chrastaphar / reddit

8. «Познакомьтесь с Гасом»

© D_Park2 / reddit

9. Новый друг

© unknown / imgur

10. «Я не мог не забрать его домой»

© Photolover6969 / reddit

11. «Новый песик моих родителей»

© kittyhawkgirl109 / reddit

12. «Он отказывается гулять»

© Tarthbane / reddit

13. «Это Олив. Ему 9 недель, и он весит 950 граммов»

© wickharr / reddit

14. Еще один малыш

© noaaaaaaaaaaa / reddit

15. «Для Мистера Трикси мир такой большой»

© Madosyn / reddit

16. Ничего необычного, просто песик в носочках. Листайте дальше

© kiyomi_bori / instagram

17. «Это не игрушка. Повторяю, это не игрушка»

© auburnkinkster / reddit

18. Отличное место для того, чтобы вздремнуть

© Pedrica1 / reddit

19. Маленький помощник

© icedgz / reddit

20. «Это Стелла»

© B1LZ1 / reddit

21. «Брак — это компромисс. Например, я не хотел собаку, а жена о ней мечтала. В общем, мы завели Копера»

© unknown_user / Imgur

22. До сих пор идеально вписывается!

© marleymyhash / Reddit

23. «Это Орешек. Мы с ним прорабатываем проблемы с тревогой, связанные с разлукой. Вот как он отреагировал на мое 2-часовое отсутствие»

© smashablanca / Reddit

24. «Я нашла Дьюи в коробке у дверей ветклиники. Он был изранен. Взяла себе, „пока он не поправится“. Ну разве я могла его потом кому-то отдать?»

© Janey_Hak / reddit

25. «От 8 недель до 6 месяцев. Не уверена, что можно считать его взрослым, так как по сути он все еще щенок»

© wendingooo / Reddit

Может быть, вы тоже счастливый владелец собаки? Показывайте ее фото в комментариях.

21647830
25k