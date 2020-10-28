20+ щенков, способных покорить ваше сердце за долю секунды

Если ваш день не задался, нет настроения и вообще кажется, что жизнь идет куда-то не туда, то вы открыли нужную статью. Она точно заставит вас улыбнуться. А если настроение у вас прекрасное, то сейчас оно станет еще лучше.

Мы в AdMe.ru уверены, что с обеими задачами справятся фото этих малышей.

1. «Песик моей тети весит 900 граммов»

2. «Дай пять!»

3. «Мы взяли себе пушистую картошечку»

4. Кусь

5. «Крошечный Вейнер»

6. «Это сиба-ину, но на этом фото он напоминает хаски»

7. «Искал его 30 минут»

8. «Познакомьтесь с Гасом»

9. Новый друг

10. «Я не мог не забрать его домой»

11. «Новый песик моих родителей»

12. «Он отказывается гулять»

13. «Это Олив. Ему 9 недель, и он весит 950 граммов»

14. Еще один малыш

15. «Для Мистера Трикси мир такой большой»

16. Ничего необычного, просто песик в носочках. Листайте дальше

17. «Это не игрушка. Повторяю, это не игрушка»

18. Отличное место для того, чтобы вздремнуть

19. Маленький помощник

20. «Это Стелла»

21. «Брак — это компромисс. Например, я не хотел собаку, а жена о ней мечтала. В общем, мы завели Копера»

22. До сих пор идеально вписывается!

23. «Это Орешек. Мы с ним прорабатываем проблемы с тревогой, связанные с разлукой. Вот как он отреагировал на мое 2-часовое отсутствие»

24. «Я нашла Дьюи в коробке у дверей ветклиники. Он был изранен. Взяла себе, „пока он не поправится“. Ну разве я могла его потом кому-то отдать?»

25. «От 8 недель до 6 месяцев. Не уверена, что можно считать его взрослым, так как по сути он все еще щенок»

Боже ты мой, что же это за порода лося такого?! © reverendjesus / Reddit