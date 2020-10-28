20+ щенков, способных покорить ваше сердце за долю секунды
Если ваш день не задался, нет настроения и вообще кажется, что жизнь идет куда-то не туда, то вы открыли нужную статью. Она точно заставит вас улыбнуться. А если настроение у вас прекрасное, то сейчас оно станет еще лучше.
Мы в AdMe.ru уверены, что с обеими задачами справятся фото этих малышей.
1. «Песик моей тети весит 900 граммов»
2. «Дай пять!»
3. «Мы взяли себе пушистую картошечку»
4. Кусь
5. «Крошечный Вейнер»
6. «Это сиба-ину, но на этом фото он напоминает хаски»
7. «Искал его 30 минут»
8. «Познакомьтесь с Гасом»
9. Новый друг
10. «Я не мог не забрать его домой»
11. «Новый песик моих родителей»
12. «Он отказывается гулять»
13. «Это Олив. Ему 9 недель, и он весит 950 граммов»
14. Еще один малыш
15. «Для Мистера Трикси мир такой большой»
16. Ничего необычного, просто песик в носочках. Листайте дальше
17. «Это не игрушка. Повторяю, это не игрушка»
18. Отличное место для того, чтобы вздремнуть
19. Маленький помощник
20. «Это Стелла»
21. «Брак — это компромисс. Например, я не хотел собаку, а жена о ней мечтала. В общем, мы завели Копера»
22. До сих пор идеально вписывается!
23. «Это Орешек. Мы с ним прорабатываем проблемы с тревогой, связанные с разлукой. Вот как он отреагировал на мое 2-часовое отсутствие»
24. «Я нашла Дьюи в коробке у дверей ветклиники. Он был изранен. Взяла себе, „пока он не поправится“. Ну разве я могла его потом кому-то отдать?»
25. «От 8 недель до 6 месяцев. Не уверена, что можно считать его взрослым, так как по сути он все еще щенок»
- Боже ты мой, что же это за порода лося такого?! © reverendjesus / Reddit
Может быть, вы тоже счастливый владелец собаки? Показывайте ее фото в комментариях.