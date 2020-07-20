20+ щенков-метисов, которые взяли от своих родителей только лучшее

Бытует мнение, что красота смешанных кровей не знает себе равных. И с этим сложно поспорить, в особенности когда смотришь на фото людей, в чьих венах течет настоящий коктейль из крови представителей многих национальностей. У собак дела по сути обстоят точно так же: от помеси хаски с питбулем можно растаять, от плода любви лабрадора и ротвейлера — потерять голову, а от метиса таксы с корги — окончательно лишиться сна.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо 20+ фото щенят смешанных пород, в которых можно влюбиться с первого взгляда, а то и быстрее.

«Новое пополнение в нашей стае: наполовину хаски, наполовину питбуль. Завтра ему исполняется 8 недель»

«Слышал, что маленькие пятнистые таксы в интернете в почете. Знакомьтесь с Артуром, он наполовину корги»

«Сегодня мой день рождения, поэтому я хотел бы познакомить вас с Дотти. Она помесь далматина с таксой и, судя по всему, еще и домашнего эльфа»

Вот какое чудо получится, если золотистый ретривер повстречает ирландского сеттера

А это Бодхи, ему 9 недель, у него в родителях числятся золотистый ретривер и австралийская овчарка

Этот 4-месячный и до невозможного сладкий малыш является метисом сиба-ину и мини-хаски

«Это Лейла, наполовину голубоглазый бигль, наполовину ротвейлер»

Когда ты питбуль и в то же время золотистый ретривер

Несмотря на свои коротенькие лапки, этот метис джек-рассел-терьера и корги тот еще спринтер

«Знакомьтесь, это мой сын Танк. Он помесь американского бульдога и боксера»

Йоши перенял от своих предков (корги и маламута) все самое лучшее

Любитель теннисных мячей, щенок по кличке Наггетс — плод любви лабрадора с ротвейлером

Грифон сказал бы своим родителям (боксеру и биглю) «спасибо» за эту очаровательную внешность, но он пока не научился говорить

Когда ты наполовину померанский шпиц, а характером весь в карликовых пинчеров

Настоящее чудо-юдо: метис хаски и золотистого ретривера

«На прошлой неделе ехал 10 часов туда и обратно, чтобы встретиться с этим хорошим мальчиком — наполовину черным лабрадором, наполовину бладхаундом. Его большие ушки поразили меня в самое сердце»

«Познакомьтесь с новым членом моей семьи. Его зовут Тиберий, и он помесь бордер-колли с хаски»

Когда родители у тебя мопс и чихуахуа, ты просто обязан быть таким очаровашкой

«Это мой новый щеночек по кличке Финн. Он наполовину корги, наполовину немецкая овчарка»

Этот малыш точно знает, как завоевать ваше сердце. Его этому научили родители — пиренейская горная собака и немецкая овчарка

Очаровательный метис аляскинского маламута и золотистого ретривера

А этот малыш, вполне возможно, единственный в своем роде: он наполовину золотистый ретривер, на четверть хаски и на четверть боксер