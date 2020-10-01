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20 щенков, которые с возрастом меняются так, что даже мама родная не узнает

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Конечно, все собаки меняются по мере взросления — еще вчера по дому бегал трогательный комочек, который не мог сам запрыгнуть на диван, а сегодня он весит больше своего хозяина. Однако у некоторых пород щенки отличаются от повзрослевших питомцев столь кардинально, что окружающие невольно задаются вопросом: «Неужели это одна и та же собака?»

Нам в AdMe.ru стало любопытно сравнить собак популярных пород в их щенячьем возрасте и после того, как они выросли. Некоторых пушистиков просто не узнать.

1. Аляскинский маламут

© M. Watson / ardea.com / EAST NEWS, © EAST NEWS

2. Датский дог

© gsagi / easyfotostock / Eastnews, © Tierfotoagentur.com / W. deVries / agefotostock / East News

3. Миттельшнауцер

© zastavkin / easyfotostock / Eastnews, © vizland / easyfotostock / Eastnews

4. Тибетский терьер

© Jean-Michel Labat / ardea.com / Ardea Picture Library / East News, © Tierfotoagentur.com / R. Richter / agefotostock / East News

5. Русская борзая

© Gerard LACZ / East News, © East News

6. Питбуль

© Tierfotoagentur.com / Y. Janetzek/agefotostock / East News, © MICHAL KOSC / REPORTER

7. Шелти

© Jean-Michel Labat / ardea.com /EAST NEWS, © EAST NEWS

8. Неаполитанский мастиф

© Kalypso / easyfotostock / Eastnews, © SergeyTikhomirov / easyfotostock / Eastnews

9. Салюки

© John Daniels / ardea.com / EAST NEWS, © EAST NEWS

10. Бультерьер

© East News, © Jean Michel Labat / ardea.com / EAST NEWS

11. Бордоский дог

© EAST NEWS, © AP / EAST NEWS

12. Сибирский хаски

© EAST NEWS, © Lester120 / easyfotostock / Eastnews

13. Лабрадор

© Jean Michel Labat / ardea.com / EAST NEWS, © East News

14. Английский бульдог

© EAST NEWS, © Lancelot / Photononstop / EAST NEWS

15. Жесткошерстная такса

© AP / East News, © Tierfotoagentur.com / Pfotenblitzer / agefotostock / East News

16. Немецкая овчарка

© Tierfotoagentur.com / Traumfoto / agefotostock / East News, © McPHOTO / M. Begsteiger via www.imago-images.de / Imago Stock and Pe / eastnews

17. Бордер-колли

© EAST NEWS, © East News

18. Доберман

© Johan De Meester / ardea.com / EAST NEWS, © Johan De Meester / ardea.com / EAST NEWS

19. Бриар

© Gerard LACZ / EAST NEWS, © EAST NEWS

20. Курцхаар

© East News, © imago stock&people via www.imago-images.de / Imago Stock and Peopl / East News

А какая ваша любимая порода собак? Может быть, у вас тоже есть фотографии любимцев в детстве и сейчас?

Фото на превью Tierfotoagentur.com / Traumfoto / agefotostock / East News, McPHOTO / M. Begsteiger via www.imago-images.de / Imago Stock and Pe / eastnews
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