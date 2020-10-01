20 щенков, которые с возрастом меняются так, что даже мама родная не узнает
Конечно, все собаки меняются по мере взросления — еще вчера по дому бегал трогательный комочек, который не мог сам запрыгнуть на диван, а сегодня он весит больше своего хозяина. Однако у некоторых пород щенки отличаются от повзрослевших питомцев столь кардинально, что окружающие невольно задаются вопросом: «Неужели это одна и та же собака?»
Нам в AdMe.ru стало любопытно сравнить собак популярных пород в их щенячьем возрасте и после того, как они выросли. Некоторых пушистиков просто не узнать.
1. Аляскинский маламут
2. Датский дог
3. Миттельшнауцер
4. Тибетский терьер
5. Русская борзая
6. Питбуль
7. Шелти
8. Неаполитанский мастиф
9. Салюки
10. Бультерьер
11. Бордоский дог
12. Сибирский хаски
13. Лабрадор
14. Английский бульдог
15. Жесткошерстная такса
16. Немецкая овчарка
17. Бордер-колли
18. Доберман
19. Бриар
20. Курцхаар
А какая ваша любимая порода собак? Может быть, у вас тоже есть фотографии любимцев в детстве и сейчас?