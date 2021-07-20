20 щедрых питомцев, которые живут по принципу «все лучшее — людям»

Все мы обожаем баловать своих питомцев. Например, покупать им вкусности и игрушки. И если бы они умели говорить, то уж точно нас отблагодарили за это. Впрочем, некоторые братья наши меньшие находят способы выразить признательность хозяевам и доказать свою любовь не словом, а делом. Одни хвостатые делятся любимыми вещичками, другие приносят различную добычу, а кто-то даже тащит в дом новых питомцев.

Мы в AdMe.ru спешим познакомить вас с щедрыми животными, которым ничего для своих хозяев не жалко — они и последнюю рубашку им отдали бы. А бонус напомнит, что даже пернатые никогда не забывают добра.

1. «Этот старый пес блуждал по улицам, пока я не отвел его домой. И вот что он мне принес в знак благодарности»

2. «Большинство котов приносят своим хозяевам птичек и мышей, мой же таскает мне чайные пакетики»

3. «Собака вернулась домой с этим. Если что, у нас нет огорода. По крайней мере, как нам казалось»

У нее такой серьезный вид. По-моему, она пытается тебе что-то сказать. © phaederus / Reddit

4. «Мой кот принес мне подарочек»

5. «Вся эта обувь не моя. Наша собака улизнула, а потом притащила домой эту коллекцию. Теперь мне предстоит вернуть обувь соседям. Не знаю, плакать или смеяться»

6. «Кошка притащила мне камень. Понятия не имею, где она его достала, на улицу-то не выходит»

7. «Моя собака принесла мне листочек»

8. «Когда я не уделяю кошке достаточно внимания, она приносит мне носки, чтобы добиться моего расположения»

9. «Моя собака сбежала, а затем объявилась у входной двери с упаковкой запечатанных начос»

10. «Сегодня мой кот принес мне пластиковую птицу»

11. «Когда я возвращаюсь домой, наш пес всегда встречает меня с игрушкой, но сегодня он принес бальзам для губ моего мужа»

12. «Моя кошка принесла это с охоты и очень гордится собой»

13. «Бросил своей собаке мячик, а она вернулась с этим»

14. «Она приносит мне что-нибудь каждый раз, когда я захожу в комнату»

15. «Мы с женой подкармливаем уличного кота, и он постоянно приносит нам разные подарочки. Обычно мышей или куриные кости, но сегодня кот принес это. Понятия не имею, где он его взял»

16. «Собака моей бабушки Лола принесет вам свое одеяло, если вы ей понравитесь»

17. «Мой кот продолжает приносить к моей двери карамельные тросточки. Тэд, Рождество давно прошло, смирись уже!»

18. «Она принесла мне маршмеллоу»

19. «Наша черная кошка иногда приносит нам птиц. А у этого дурашки свои взгляды на подарки. У нас даже ракеток для бадминтона нет!»

20. «Знакомьтесь, это Ривер. Он приносит своего медвежонка каждый раз, когда хочет сказать спасибо»

Бонус: «Моя подруга вылечила раненую ворону, застрявшую в ее внутреннем дворике. Это лишь некоторые из подарков, которые ворона принесла ей в знак благодарности»