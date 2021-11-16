20+ доказательств того, что завести ребенка и взять домашнее животное — одинаково увлекательно

Принимая в свою семью домашнее животное, мы берем на себя огромную ответственность. И потом все время задаемся множеством вопросов: хорошо ли они покушали, как их здоровье, что подарить им на день рождения, задариваем их вкусняшками и игрушками. Многие из нас любят своих питомцев так же сильно, как если бы они были нашими дочками и сыночками.

Мы в AdMe.ru получили массу удовольствия, собирая фотографии пользователей сети о том, что животные порой действительно ведут себя как дети.

«Бабушка приехала навестить Элджея, и она едва смогла поднять его, настолько он стал большим. Я напомнил ей, что он будет расти еще 2 года»

«Мой мальчик выглядит лучше в костюме клубнички или Леди Баг?»

«Уложишь меня спать, мама?»

«Маленькая Зои любит своего старшего брата и повторяет все за ним»



«Мой мальчик любит спать в обнимку со своей игрушкой, и ему нравится, чтобы его укрывали одеялом»

«Просто хотела поделиться улыбающейся мордочкой моего мальчика Пикла»

«Мой мальчик со своими игрушками и лакомствами»

«У него есть несколько игрушек, предназначенных только для игры в доме. Я сказал ему, что цыпленка брать на улицу нельзя»

«Руби исполнилось 10 лет, поэтому мы приготовили ей кекс со вкусом говядины»

«Это кроватка для маленьких кукол, но я купила ее для своей кошки»

«Послушайте меня, пожалуйста»

«На этой неделе собакам исполнилось 4 года, и моя мама устроила для них вечеринку»



«Мой мальчик Ральф наблюдает за птицами, держа в зубах одну из своих любимых игрушек»

«Моя кошка не любит, когда я уделяю внимание котенку»

«Моя жена сфотографировала, как Тина дарит мне сладкий поцелуй»

«Мой старший мальчик помогает младшей держать палку, пока она ее грызет»

«Теперь я понимаю, почему люди хотят иметь более одного ребенка. Мне так радостно, когда я вижу, как веселится Чедвик со своей кузиной»

«Моей кошке подошла детская одежда»

«Наш мальчик утешает папу после тяжелого рабочего дня»

«Вот как он спит. Он любит свою маму»

«Мой малыш Чарли Браун перенес операцию, и ему приходится носить комбинезон»

«„Неужели нам действительно нужна четвертая собака?“ — говорил мой бойфренд, а теперь он носит рюкзак на случай, если наш щенок устанет»

«Я должна была просто присмотреть за собакой моей мамы, но мы так привязались друг к другу, что мне предложили ее удочерить. Теперь я гордая мама маленькой собачки, которая не отходит от меня ни на шаг»

«Он ждет, пока высохнут его мягкие игрушки»

«Вчера мой парень должен был присматривать за котятами. Когда я вернулась, в доме было подозрительно тихо. Я вошла в гостиную и застала всех в таком виде»

Типичные отношения двух сестер в семье

Да это же сцена из «Короля Льва». © Jordan_forrie / Twitter