20+ реальных причин, почему не стоит заводить экзотическое животное, даже если очень хочется

8 0 2 919

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Экзотических питомцев заводят по разным причинам. Кому-то хочется видеть рядом с собой не кошку или собаку, а енота, к примеру. Есть и неравнодушные люди, которые находят раненое или ослабленное дикое животное и оставляют его у себя дома. Однако питомцы из зверей, рожденных для жизни на воле, получаются не самыми послушными: еноты громят дом, а очаровательные поссумы шумят по ночам и мешают спать.

AdMe.ru изучил мнения ученых и заводчиков о том, почему же все-таки не стоит держать дома экзотических животных и чем это может обернуться. А в бонусе — несколько историй от пользователей сети.

Сахарный поссум

Из-за небольших размеров и умильного внешнего вида сахарный поссум весьма популярен в качестве домашнего питомца. Но не стоит забывать о том, что это дикое животное, содержание которого в неволе может обернуться неприятностями и для вас, и для зверька. В дикой природе у сахарного поссума очень разнообразная диета: он всеяден и питается не только фруктами, но и насекомыми, а также ящерицами. Воспроизвести такой богатый рацион в домашних условиях довольно трудно, и поссумы в неволе часто страдают от дефицита кальция и гемохроматоза.

Сахарные поссумы — очень социальные животные. В природе они живут семейными группами или колониями, состоящими из нескольких особей. Поссумы, живущие в неволе поодиночке, страдают от депрессии и потери аппетита.

Эти животные ведут ночной образ жизни, то есть основная их активность приходится на темное время суток. Ужиться на одной территории с поссумом будет очень нелегко, если только вы не стопроцентная сова.

Енот-полоскун

Несмотря на то что енота приручить несложно и многие люди успешно держат его в качестве домашнего любимца, есть несколько причин, по которым людям и енотам лучше жить раздельно. Еноты метят свою территорию, впрочем, как и коты, и под своей территорией енот будет подразумевать весь ваш дом. Но кота стерилизовать проще, эта процедура проводится в любой ветклинике. А вот чтобы стерилизовать енота, необходимо будет найти ветеринара, который специализируется на лечении экзотических животных.

Они кусаются. Да, все животные кусаются, но еноты в особенности. Они проявляют агрессию в период полового созревания, укусами они выражают свое недовольство, грусть или скуку. Если вы попытаетесь помыть или подстричь енота, он, вероятнее всего, тоже вас укусит.

Енот превратит ваш дом в кошмар, если вы хоть ненадолго оставите его одного. Он очень активен и любопытен, а ловкие пальцы позволяют ему открывать, поворачивать и ломать все вокруг.

Сервал

Это некрупное животное из рода кошачьих. Сервал вырастает размером со среднюю собаку. Из-за его небольших габаритов люди не считают его таким уж опасным и пытаются приручить. Сервал, как и все кошки, активен ночью. Если у вас дома есть кот, вы знаете, каково это, когда пушистый негодяй с разбегу прыгает вам на голову посреди ночи или внезапно хватает свесившуюся с кровати руку. Так вот, сервал будет поступать точно так же. Представьте, что на вас, прерывая ваш ночной сон, обрушиваются 18 килограммов.

Дикие кошки любят метить территорию независимо от того, стерилизованы они или нет. Их можно приучить к лотку (хоть и понадобится лоток большего размера, чем для домашнего кота), но инстинкт никуда не денется: сервал, даже будучи приученным к туалету, может продолжать метить ваш дом и ваши вещи.

Сервал может разнести ваш дом, просто играя. Он, как и домашний кот, будет лазать по всем доступным поверхностям, точить когти, бегать по дому. Но из-за того, что он значительно тяжелее кота, снесет все на своем пути.

Честно говоря, игры с сервалом вообще небезопасны для человека. Домашние кошки в разгар игры могут бить нас лапами или кусать, и это весьма неприятно. Но сила укуса сервала составляет 172 ньютона, в то время как у кота — всего 56 ньютонов.

Енотовидная собака

Это животное, несмотря на некоторую внешнюю схожесть, не приходится родственником еноту, и дома его содержать тоже нельзя. В дикой природе енотовидная собака только за одну охоту проходит 7–10 километров. Она нуждается в пространстве, которое невозможно обеспечить в неволе.

У енотовидных собак чрезвычайно резкий запах, намного более выраженный, чем запах домашнего питомца.

Эти животные являются переносчиками множества различных паразитов, в том числе гельминтов и блох, которыми могут заразиться не только другие домашние питомцы, но и члены семьи.

Обезьяна

Обезьянки, особенно детеныши, выглядят очаровательно. Их мимика чем-то напоминает нашу, и наблюдать за ними крайне интересно. Но лучше делать это в зоопарке или заповеднике, издалека, а не держать обезьян в качестве домашних питомцев. Специалисты зоопарка Линкольна рассказывают, что поведение обезьян и особенности их характера совсем не подходят для квартиры. Такие условия для них неестественны, животное может повести себя агрессивно и нанести человеку травмы.

Приматы являются переносчиками множества заболеваний, которые могут передаваться человеку.

Обезьяне нужно много пространства. Вы наверняка видели в фильмах о дикой природе, как ловко они перепрыгивают с ветки на ветку, преодолевая значительное расстояние. В квартире и даже в частном доме такой возможности у нее не будет.

У обезьяны цепкие руки, которые дотянутся до всего, что плохо лежит. Она будет открывать все шкафы, перебирать вещи и легко может испортить мебель и предметы интерьера. Для нее такое поведение естественно, и ей не объяснить, что этот диван — ваш любимый, а рассыпать румяна по полу нельзя.

Лиса

Да, лису реально приручить. Многие заводчики даже разводят целые поколения лис, которые рождаются и живут дома. Тем не менее есть несколько причин, по которым лучше не держать этого хищника дома. Например, владелица популярной в интернете домашней лисы рассказывает, что не хочет пропагандировать заведение лис в качестве питомцев. В интервью она также говорит, что ее лиса Джунипер, хоть она и потомок одомашненных лисиц, все равно иногда проявляет свой дикий характер: при виде непрошеных гостей лиса начинает кричать и сердиться.

Старший научный сотрудник организации RSPCA рассказывает, что лисы, как и многие дикие животные, сильно пахнут. А приучить их, как кошек, к лотку — задача крайне сложная.

Существуют исследования, в которых говорится, что вакцина от бешенства может не действовать на некоторый процент диких лис. Таким образом, если живущая в доме лиса кого-то укусит, ее могут забрать, чтобы провести исследования. Само собой, после этого животное хозяину уже не вернут.

Сова

Совы — ночные хищники, которые не привыкли жить рядом с человеком. Однако среди людей они пользуются популярностью, а особую славу обрели после выхода книг о Гарри Поттере — настолько, что даже автор романов призвала своих подписчиков не приручать сов. Эти красивые птицы рождены для того, чтобы жить и охотиться в дикой природе, и люди, которые захотят делить квартиру с совой, столкнутся с массой сложностей. В отличие от домашних птиц сова не питается фруктами, овощами и злаками. Она хищник, в ее рацион входит только сырое мясо. Допустим, разводить в своей квартире выводок мышей специально для пернатой охотницы вы не будете, но покупать для нее живую добычу будет необходимо. К тому же ест сова неаккуратно, а убирать последствия ее обеда придется хозяину.

Сова не любит проявлений нежности. Вы могли видеть, как волнистые попугайчики ласково «целуют» хозяев в щеку, но сова так делать не станет. Кроме того, подносить к ней лицо вообще довольно опасно.

Совы — долгожители. Некоторые особи могут прожить более 20 лет. Для них это прекрасное качество, ну а вам придется ближайшие пару десятилетий посвящать все свое время экзотическому питомцу без возможности поехать в отпуск. Оставить сову на передержке или на попечительстве у друзей, как собаку или кошку, не получится.

Манул

Этот сравнительно небольшой представитель семейства кошачьих не вызывает у людей опасений, потому что больше похож на домашнюю кошку, чем тигр или лев. Манул действительно не так опасен для человека, как крупные кошачьи, но он остается диким животным, которому не место в доме. В дикой природе манулы находятся под угрозой исчезновения.

Манулы обладают низким иммунитетом к токсоплазмозу — болезни, которая часто поражает домашних кошек. По этой причине их сложно разводить в неволе.

Каким бы пушистым и милым ни выглядел манул, он все равно хищник, которому требуется мясной рацион и большое пространство. К тому же даже домашние коты могут проявлять агрессию и больно кусаться, а представьте, какие следы могут оставить зубы и когти рассерженного манула. Содержать дома хищное дикое животное — не очень-то хорошая идея.

Бонус: несколько историй от пользователей сети

Мой друг растил енота с первых дней его жизни. Он был совершенно ручным. Однажды приятель играл с ним во дворе в догонялки, как вдруг что-то спровоцировало енота и он вцепился в ногу моему другу с такой силой, что чуть не оторвал мышцу. © Jeff Currin / Quora

Однажды мои друзья нашли новорожденного енота. Я кормил его из пипетки несколько месяцев. Однако, став старше, он будто начал понимать, что что-то не так. Я выпускал его во двор, и он подолгу исследовал местность, а как-то раз пришел домой позже, чем обычно. Я знал, что в итоге он вернется к дикой жизни, но все равно не был готов, когда он ушел. Дикие животные не часть нашей с вами цивилизации. Помогите им, если нужно, но, когда придет время, отпустите. © Rick Robey / Quora

Я вырастил множество волков и собак, в которых течет волчья кровь, и хочу сказать, что на самом деле они никогда не были домашними. У нашего 6-месячного щенка волка были проблемы с кормлением и социализацией, было трудно усмирить его (волки любят копать и лазать везде, постоянно что-то жуют и даже открывают двери как люди). © Oliver Starr / Quora

Личного опыта у меня нет, но мой дедушка когда-то держал альпак. Я бы не сказала, что это классные питомцы, потому что они плюются. Но, может быть, если они хорошо к вам относятся, то не будут? © Rachel Baillie / Quora

Как-то мой друг поймал щенка серой лисы. Сперва зверек был ручным и игривым, жил в доме и сидел на руках. Но, когда лиса выросла, друг переселил ее в большой загон вместе с несколькими другими лисами. Через несколько недель она снова стала вести себя как дикая. Такие ситуации типичны для людей, которые пытаются держать дома диких животных. Детеныши могут быть такими же дружелюбными, как собаки или кошки, но подросшие животные, достигшие половой зрелости, становятся неуправляемыми, могут стать агрессивными и опасными. © Greg Klebanoff / Quora

Да, некоторые дикие животные очень милые. Но мы считаем, что тем, кто родился диким, нужно оставаться в естественной среде. А если захочется познакомиться с ними поближе, всегда можно включить документальный фильм или посетить заповедник. А как думаете вы?