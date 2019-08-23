20+ человек рассказали, как домашние животные поразили их своей находчивостью

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Наши любимые питомцы не только являются источником умиления, но и порой проявляют недюжинную смекалку. Некоторые из них помогают своим двуногим друзьям и даже спасают их в непредсказуемых ситуациях. У других же часто включается режим дурачка, а их хитрым приемам для достижения своих целей можно только позавидовать.