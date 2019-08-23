20+ человек рассказали, как домашние животные поразили их своей находчивостью
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Наши любимые питомцы не только являются источником умиления, но и порой проявляют недюжинную смекалку. Некоторые из них помогают своим двуногим друзьям и даже спасают их в непредсказуемых ситуациях. У других же часто включается режим дурачка, а их хитрым приемам для достижения своих целей можно только позавидовать.
Мы в AdMe.ru отыскали в соцсетях истории о находчивости домашних любимцев, в очередной раз доказывающие, что они те еще выдумщики.
- Чтобы коты не скакали по мне, пока я работаю, запустил им мобильное приложение для котов. Мыши бегают по экрану и пищат, а если по ним попасть лапкой, добавляется очко. Это фурор! Коты сидят в очереди на поиграть. Второй час смотрю на них и радуюсь, что теперь можно работать нормально. Работать пока не начинал. © umorist
- У меня норвежская лесная кошка. Это дикая неконтактная порода: на руки не идет, гладить нельзя, ничего нельзя — в общем, она сама по себе. Но всегда, когда я собираюсь уезжать куда-то, кошку как будто подменяют. За 2–3 дня до моего отъезда она становится немножко грустной, ласковой, ходит за мной повсюду, жалобно попискивает. Словом, делает все, чтобы надавить на мое чувство вины. Понятия не имею, как она понимает, что я скоро уезжаю.
- Я уезжал из города на выходные, и мне нужно было оставить своего кролика с кем-то. Когда я уже ехал обратно домой, мне позвонили и попросили приехать немедленно, потому что кролик ведет себя странно. Вялый, есть не хочет, играть не хочет. Я вернулся и провел с кроликом около 20 минут. Мне показалось, что у него все признаки близкой его кончины, и отвез к ветеринару. Я заплатил $ 300, чтобы узнать, что мой кролик — король драмы. Он был просто расстроен, что меня не было дома. © Decoupagetheworld
- У моей подруги есть попугай жако, который прожил с ней уже 20 лет. Подруга вышла замуж около 7 лет назад, и птица прекрасно понимает, что муж — это новый член семьи. Но в основном, когда муж говорит попугаю что-то сделать, например помолчать, он в ответ слышит: «Я не твоя птица». А потом жако кричит: «Ди-а-а-на-а-а!» В общем, попугай ни во что не ставит мужа своей хозяйки. © tequilamockingbird99
«Знакoмьтесь, этo мoя кoшка. Cегодня мы отвeли eе к вeтеринару и выяcнили, чтo онa нe глyхая, а пpосто игноpировала наc всe эти гoды».
- Мой кот любит включать кофемашину — она с сенсорным управлением. Нажимает лапой кнопку включения и носом тычет в панель. Иногда у него получается неплохой американо. © Vsehposlav
- Случилась у жены сегодня неприятность. Она на фоне этого разнервничалась и попросила купить валерьянки. Накапала себе, пару капель брызнула на стол, схватилась потом за ручку кухонного шкафчика. И тут на кухню влетает кот, орет дурным голосом и ломится на стол. В общем, мы мыли стол сначала с «Фейри», потом, когда не помогло, с уксусом, дальше шкафчик, ручку, пол, потом себя, потом жена полоскала рот, а то кот пытался в него залезть. Он носился с дурными воплями по квартире. За это время забылось, зачем была нужна валерьянка. Все хорошо, настроение исправлено, коту спасибо. © yeks
- У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой. © PivBear
- Дети уже спали, а мы с мужем вышли покурить перед сном. И дверь балконная захлопнулась. Мы сами открыть ее не смогли, дети спят, перспектива ночевать на балконе не прельщает. Решили стучать, может, кто из детей услышит и спасет нас. На шум только кот прибежал. Он понял, в чем дело. Сначала поднял крик, а потом пытался сам открыть дверь. Он как будто говорил: «Сейчас я вас спасу! Но у меня лапки». В итоге проснулся один из детей, спросонья еле понял, что от него хотят, но все-таки вызволил родителей из внезапного плена. © Igara4
- Не знаю, как обьяснить, но кот всегда чувствует за 5–10 минут, что муж придет. Мистика! А меньше чем за минуту до того, как раздастся звонок в домофон, вот так перед дверью стоит и ждет. Неважно, в какое время суток! Все-таки есть между котом и хозяином какая-то связь. © KRYZHiK
- У меня возле входной двери висит колокольчик, и мои собаки звонят в него, когда с ними нужно погулять. Моя хаски как-то раз позвонила в него, а когда я оделся и собрался ее выгулять, она с довольным видом тут же заняла мое место на кровати и явно продемонстрировала, что не планирует никуда идти. © deepfriedpotatos
- У меня было две собаки — ньюфаундленд и хаски. Первый как-то грыз кость, а хаски с завистью на это смотрела. Потом хаски подошла к двери и позвонила в звонок, чтобы ее выпустили погулять. Я встаю, чтобы открыть дверь, вторая собака понимает, что мы идем на улицу, поэтому оставляет кость на полу и идет к двери. Хаски тут же несется обратно, ложится и начинает грызть кость. © beaushaw
- Моя собака почти никогда не лает и ведет себя очень хорошо. Когда мы идем гулять, каждая из собак в моем районе, мимо которых мы проходим, яростно лает на мою. И она в отместку писает на газонах этих собаках. Только на их газонах. © inkishworks
- Одна из моих собак использовала другую в качестве табуретки, чтобы взобраться на диван. Просто вопиющее неуважение. © nhstadt
- Я гостил у родителей. И так как у них дома нет центрального отопления, ко мне в комнату принесли маленький обогреватель. Моя комната очень маленькая, поэтому кровать находилась всего в 30 см от обогревателя. Ночью я внезапно проснулся от того, что моя кошка смотрит на меня, сидя у изголовья, и истошно мяукает. Меня это разозлило, я отвернулся к обогревателю и заметил, что мое одеяло почти полностью покрывает обогреватель и уже чуть ли не начало дымиться. Я быстро убрал одеяло и поблагодарил кошку за то, что она не дала мне сгореть заживо. © mrjohnclare
- Мой кот очень мне предан. Он всегда знает, когда мне плохо — физически или морально. И в такие моменты он приходит ко мне, заботливо-вопросительно мяукает, трется мордочкой о мой лоб. А когда один раз я при нем разревелась (он каким-то образом понял, где именно в шкафу лежат носовые платки), нашел носовой платок и принес его мне. Бросил к ногам и жалобно смотрел, мол, на, вытрись.
- Наш кот очень любит открывать кухонные шкафчики и спать в кастрюлях. Поэтому муж купил устройства для защиты от детей на шкафчики. Пока он их устанавливал, кот сидел и внимательно за ним наблюдал. Затем, сохраняя зрительный контакт с мужем, кот протянул лапу и с первой попытки открыл дверцу шкафа. Больше защиту мы не устанавливали и попросту моем все кастрюли и сковородки, перед тем как использовать. © pro_ajumma
- У меня была домашняя крыса по имени Руди, которая была ленивой, но умной. Она всегда перемещала миску с едой прямо под свой гамак. Затем она ложилась в него и свешивала мордочку вниз к кормушке. Таким образом она могла есть, не вставая при этом с гамака. © DickesEnde_r
- У меня есть пузатый поросенок по имени Луа. Как-то я сидел работал у себя во дворе и позволил ему побегать рядом. Луа постоянно подходил ко мне, тычась своим носом в надежде получить угощение или ласку. Он очень не любит, когда на него брызгают водой, поэтому я поставил рядом с собой пульверизатор, чтобы поросенок мне не мешал. Я зашел в дом на минуту, а когда вернулся, обнаружил, что пульверизатор валяется в дальнем углу двора, а Луа забрался в мое кресло и сидит там, радостно виляя своим маленьким хвостиком. © shiniesahoy
- Знакомая уехала в отпуск, и я езжу к ней домой покормить ее четырех котов. Вчера кто-то разбил стеклянную банку, и я устроил допрос. Коты слушали и делали вид, что их это не касается. Наконец один из них, не выдержав, подошел ко мне и стал что-то возмущенно лопотать, оглядываясь на остальных. Второй подошел к нему, дал лапой по морде и вышел из кухни. За ним молча вышли все остальные. © Koteggg
- Моя семья обсуждала, как бы сделать так, чтобы кошка перестала приносить мышей в дом. Кошка послушала их и на следующий день принесла нам крысу. © doiknow-no
- Моя кошка любила вставать рано и хотела, чтобы мои родители тоже вставали в это время, дабы покормить ее. Поэтому она прыгала на комод и угрожала опрокинуть все вещи с него. Начинала она с часов папы: медленно подталкивала их все ближе к краю, пока они не падали. Затем она шла к шкатулке с драгоценностями мамы и тоже медленно толкала ее к краю комода. Родители всегда вставали, прежде чем она столкнет шкатулку для драгоценностей на пол. © lamiller0622
- После того как у нас появился котенок, наша первая кошка внезапно начала хромать, а затем и вовсе стала волочить задние лапы, словно их парализовало. Конечно, мы сразу же поехали к ветеринару, который не нашел причины проблем с лапами у кошки. Но спросил нас, не брали ли мы недавно нового котенка. Эта пушистая засранка просто имитировала болезнь, чтобы на нее обращали больше внимания! © qxrhg
Расскажите, а ваши питомцы как часто выкидывают что-то похожее?
Фото на превью Decoupagetheworld / reddit