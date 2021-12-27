20+ пушистых потрошителей, которые ждали целый год, чтобы вступить в схватку с мишурой на елке

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Владельцы котов каждый год в конце декабря встают перед дилеммой: наряжать ли дома лесную красавицу, или же стоит поберечь свои нервы и эмоциональное состояние своих четвероногих. Разноцветные игрушки, яркие огоньки и блестящая мишура так и манят маленькие лапки расправиться со всем новогодним великолепием в два счета.

Мы в AdMe.ru посмотрели на мохнатых озорников, которые были застигнуты на месте своего преступления.

1. В предвкушении настоящего праздника

2. «Только ее занесли и еще не украсили, как эта рыжая морда уже готова ее перевернуть»

3. «Первая елка Мары»

4. «Лопоухий Гринч под свежей елкой»

5. «Симона помогала наряжать елку как могла, со стороны казалось, что она критикует»

6. Главный шар на новогодней елке

7. «Мяувр сделал свое дело, мяувр может уходить»

8. Причина, по которой кошки прыгают на елки, заключается в том, что кошки хотят стать ее украшением

9. Эффектный новогодний камуфляж

10. Сова-кошка была обнаружена внутри елки

11. «Купила ограждение, чтобы моя кошка не приближалась к елке»

12. «Мне сказали, что рождественские елки и кошки несовместимы»

13. Собака прыгнула на елку вслед за кошкой

14. Посмотрите, пожалуйста, на это фото кота, который впервые видит новогоднюю елку

15. «Моя мама прислала мне фотографии своей новой елки. Кажется, что кот ее одобряет»

16. «Реакция моей кошки, когда она впервые увидела включенную гирлянду на елке»

17. «До Джакса у меня никогда не было кота. Есть какие-нибудь советы, как отвадить его от елки?»

18. Так выглядит елка, если у вас есть кошка

19. Единственная подходящая новогодняя елка, когда у вас есть кошки

20. «Кот любит елку, но ненавидит пластиковые пакеты, поэтому мы придумали следующее»

21. Когда пытаетесь поставить елку, но у вас есть кошки

22. Разве можно придумать, чтобы верхушку елки украшала какая-то другая звезда?

23. «Мой кот Бинкс впервые увидел елку»