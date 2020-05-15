20 пушистых негодников, которых поймали на горячем

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В некоторых странах животных могут привлечь к ответственности за различные проделки, так же как и человека. К примеру, в Индии арестовали попугая за то, что он говорил непристойности в адрес пожилой мачехи владельца, а в Германии задержали белку, которая преследовала женщину. Хотя выходки питомцев редко тянут на статью Уголовного кодекса, иногда на их лапки все же хочется надеть маленькие наручники.

Мы в AdMe.Ru не можем решить, смеяться или сочувствовать людям, которые застукали домашних животных на месте преступления. А какой вердикт вы бы вынесли этим коварным правонарушителям?

1. «Хочу извиниться перед нашими соседями, которые недосчитались порции ребрышек. Наш пес сбежал через забор и через час вернулся с этим»

2. «Кот сестры попался на воровстве еды. Его выдал ошейник с магнитиком»

3. «Купил свой первый суккулент. Он прожил всего 8 часов»

4. «А я-то думал, что крышки от бутылок с водой крадет призрак...»

5. «Соседка не могла понять, почему ее саженцы не растут»

6. «Мой кот покушался на масло»

7. «Не имею ни малейшего понятия, кто съел мою помаду»

8. «Застукали нашего кота Печеньку за воровством сыра»

9. «Вот как я узнал, что мой котенок пытается стащить еду своей старшей сестры, стоящую на холодильнике»

10. «Он на диете. Пока дела идут не очень хорошо»

11. «Только закончил заливать бетон, как мой пес решил по нему пройтись»

12. «Ешьте свой раздавленный торт, людишки»

«Положили торт наверх, чтобы Элли на него не села».

13. «Моя невеста провела все прошлые выходные, сажая растения в саду. Сегодня утром мы вышли из дома и увидели это...»

14. «Поймала кота на горячем спустя 2 секунды после того, как мы сказали ему не трогать булочки с корицей»

15. «Как делишки, человек?»

16. «Наш кот попался на воровстве сырных печенек»

17. «Возвращаюсь домой и вижу такую картину. У меня нет кур»

18. «А я что? Я ничего! Проверяю, не ворует ли кот еду»

19. Лучшее место для того, чтобы поваляться

20. «Моя собака ворует вещи со всего дома»

А на каких преступлениях и проделках вы ловили питомцев? Поделитесь своими историями, а еще лучше — фото.