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20+ пушистых негодников, которые испытывают терпение своих хозяев на прочность

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Домашние животные, словно маленькие дети, любят познавать окружающий мир, создавая вокруг себя хаос, разруху и беспорядок. Их буквально нельзя оставить одних ни на минуту. Иначе хозяев могут ждать сюрпризы в виде опрокинутого телевизора, опустошенного пакета с мусором и даже прогрызенной в двери дыры.

Вот 20+ проделок от маленьких сорванцов, у которых точно шило в попе. И мы в AdMe.ru считаем, что злиться на них не стоит, ведь они просто веселятся и играют.

«У нее талант находить единственную лужу в сухом парке»

© OfficerOfThePaw / reddit

«Проснулся из-за какого-то шума. Оказалось, что на окне сидел жук»

© ifortgotmypassword / reddit

«Купил это растение меньше 12 часов назад»

© milfcommander_ / reddit

Профессиональный сборщик пазлов

© aelinsarmy / reddit

«Забыл предупредить свою семью, чтобы они не оставляли мешки с мусором без присмотра»

© rezikmon / reddit

«Там был паук...»

© bobwehadababy1tsaboy / reddit

«Ковер чистый, потому что сначала убрали мусор от проделанной дыры, а потом сфоткали виновника».

«Мое несносное животное. И это он даже не под кайфом от кошачьей мяты»

© paigebennettblack / reddit

Лабрадор-разрушитель. Судя по взгляду, просит прощения

© ALawrence93 / imgur

Кажется, эта кошка вдохновилась художником Бэнкси

© bdeckermsu / reddit

Нет сомнений, что все питомцы обожают уничтожать туалетную бумагу

© cornplantation / reddit, © AdCoStooge / reddit

«Я понятия не имею, что случилось с этой тапкой»

© eka71911 / reddit

«Мои зажигалки начали пропадать примерно тогда, когда у меня появился этот маленький засранец»

© MantisTibogan / reddit

«Этот идиот выгреб на себя землю, заснул в ней, а потом проснулся весь грязный. Даже язык в земле! Обожаю его!»

© OneKoala / reddit

Онлайн-обучение? О чем вы вообще говорите?

© reikowongg / reddit

Эта кошка стащила с хозяйской тарелки пасту. Вы видите в ее глазах сожаление?

© balmypalmtreez / reddit

«Интересно, кто же прогрыз путь в спальню? Я поищу улики!»

© -HonkeyKong- / reddit

Король хаоса

© apartmentapparition / reddit

«У него хватает наглости не только сидеть на моих помидорах, но еще и в глаза мне смотреть»

© oaxakimono / reddit

Когда виновный полностью признает свою вину и ему стыдно

© Texas_OT / reddit

А этот щенок, кажется, гордится своим поступком

© Odepug / reddit

А как любят шкодничать ваши питомцы?

Фото на превью paigebennettblack / reddit
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