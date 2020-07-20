20+ пушистых негодников, которые испытывают терпение своих хозяев на прочность

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Домашние животные, словно маленькие дети, любят познавать окружающий мир, создавая вокруг себя хаос, разруху и беспорядок. Их буквально нельзя оставить одних ни на минуту. Иначе хозяев могут ждать сюрпризы в виде опрокинутого телевизора, опустошенного пакета с мусором и даже прогрызенной в двери дыры.

Вот 20+ проделок от маленьких сорванцов, у которых точно шило в попе. И мы в AdMe.ru считаем, что злиться на них не стоит, ведь они просто веселятся и играют.

«У нее талант находить единственную лужу в сухом парке»

«Проснулся из-за какого-то шума. Оказалось, что на окне сидел жук»

«Купил это растение меньше 12 часов назад»

Профессиональный сборщик пазлов

«Забыл предупредить свою семью, чтобы они не оставляли мешки с мусором без присмотра»

«Там был паук...»

«Ковер чистый, потому что сначала убрали мусор от проделанной дыры, а потом сфоткали виновника».

«Мое несносное животное. И это он даже не под кайфом от кошачьей мяты»

Лабрадор-разрушитель. Судя по взгляду, просит прощения

Кажется, эта кошка вдохновилась художником Бэнкси

Нет сомнений, что все питомцы обожают уничтожать туалетную бумагу

«Я понятия не имею, что случилось с этой тапкой»

«Мои зажигалки начали пропадать примерно тогда, когда у меня появился этот маленький засранец»

«Этот идиот выгреб на себя землю, заснул в ней, а потом проснулся весь грязный. Даже язык в земле! Обожаю его!»

Онлайн-обучение? О чем вы вообще говорите?

Эта кошка стащила с хозяйской тарелки пасту. Вы видите в ее глазах сожаление?

«Интересно, кто же прогрыз путь в спальню? Я поищу улики!»

Король хаоса

«У него хватает наглости не только сидеть на моих помидорах, но еще и в глаза мне смотреть»

Когда виновный полностью признает свою вину и ему стыдно

А этот щенок, кажется, гордится своим поступком