20 хозяев, которые не узнали своих питомцев после стрижки

Поход к парикмахеру похож на лотерею, а уж к грумеру — и подавно. Никогда точно не знаешь, заберешь ли ты домой красавца-питомца или стоило дважды подумать перед тем, как решить его постричь. Но некоторые герои этой подборки решили, что и сами справятся лучше любого профессионала, но жаль, что они это поняли слишком поздно.

Мы в AdMe.ru задаемся вопросом, а что бы сказали питомцы о своей прическе, если бы могли говорить. Были бы они довольны работой своего грумера или же попросили бы не выкладывать эти фото в инстаграм?

После стрижки пес выглядит как пятый из Битлов

«Мы сегодня постриглись. Грумер оказался с юмором»

Когда стрижка получилась не такая, о какой мечтал

Когда у грумера выходной, но постричь собаку нужно срочно

«Мой папа работал ветеринаром, когда ему было 30 лет. Он думает, этого достаточно, чтобы самому постричь кота. Мне плохо»

Именно поэтому нужно заранее удостовериться, что грумер правильно вас понял. Ну а теперь домой поедет такое вот чудо

Щенок прямо прозрел после долгожданной стрижки

«Моя мама, которая никогда этому не училась, решила, что сможет постричь кота»

И не верится, что это та же собака, только уже после стрижки

«Я долго хохотал, забирая свою собаку со стрижки. Грумер немного не понял мою просьбу „Сверху постричь, а лапы побрить“»

Новая прическа, стильный свитер — просто красавец!

«Мой кот в восторге от того, как я его постриг. Наверное»

«На месте хозяина я бы не оставлял обувь без присмотра»

Даже принц Чарминг ему позавидовал бы

Настригли на целый парик

— Сегодня я уволил своего грумера.

— А я бы, наоборот, дал ему прибавку.

Видимо, он уже обдумывает план мести

Новая стрижка, но все та же улыбка

«По правде говоря, он только выглядит грустным. В душе он очень даже доволен новым образом»

«Мой маленький зубастик постригся»