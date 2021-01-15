20+ пушистых, которые разобьют ваши сердечки, как первая любовь

Когда у человека появляется пушистый друг, а бывает, что и не один, жизнь точно меняется в лучшую сторону. У обаятельных кошек и собак может быть не только милая мордашка, но и невероятная харизма, благодаря которой нельзя просто взять и не сфотографировать свое мохнатое чудо.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо трогательных снимков и эмоциональных историй о братьях наших меньших и об отношениях между людьми и их пушистыми питомцами.

Это самый щекастый кот, которого вы увидите сегодня

«Впервые за 6 лет спят вместе. Надеюсь, они станут еще дружнее»

«Я искал свои тапки по всему дому»

Сонное царство

«Когда они спят, то вместе образуют сердечко»

«Альфред просит защитить его от нашего нового котенка. Тяжело быть старшим братом»

«Мармеладка наслаждается теплом и любовью в свое первое Рождество с нами. А до этого она жила в холоде на улице»

«Душераздирающее фото: первый переезд. Каброша переживал, что мы не заберем его с собой»

«Смотрит сны о том, какими еще способами можно охранять мячик от своего брата»

«Обычно мой кот плохо получается на фотографиях, но я сумел запечатлеть его таким милашкой»

«Моя жена любит подбирать котят. Зашел и увидел, как эти малыши прижались друг к другу»

«3 долгих месяца я пытался завоевать ее доверие. И эта красотка наконец меня приняла»

Уровень конспирации

«Когда я фотографировал эту милаху, она начала петь»

«Запечатлел, как этот совершеннейший ангел выпрашивает вкусняшки»

«Пару дней назад спас двух пожилых собак, и они очень настороженно относятся ко мне. Проснулся сегодня утром, а этот милашка свернулся калачиком около меня»

Эта кошка влезает на дерево каждый день, чтобы поприветствовать свою домашнюю подругу

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«Попросил его улыбнуться на камеру. Не ожидал, что он действительно это сделает»

«Этот малыш пролетел со мной через всю Канаду. Как видно по глазам, он не был этому рад. Сейчас он дома, с ним все хорошо»

«Ничего особенного, просто немного греемся. Январь же, холодно»