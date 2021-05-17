20 пушистых хулиганов, которым любящие хозяева все спускают с лап
Хозяева обожают своих питомцев, что бы те ни вытворяли. Конечно, испорченной мебели, погрызенной обуви и украденной еды бывает жалко. Но эти мелкие неприятности — все же малая плата за счастье жить под одной крышей с хвостатыми любимцами.
Мы в AdMe.ru уверены, что наши четверолапые друзья творят свои безобразия не со зла, а от скуки или из любопытства. И на их проделки можно смотреть бесконечно.
«На него напали 2 рулона туалетной бумаги. Враг был уничтожен»
У черепахи самая вкусная вода
«На него никто даже не кричал за этот разгром, но мы нашли пса в таком виде»
«Крадет мои носки из корзины для белья и бросает их в свою миску с водой»
«Он всегда атакует бумагу, выходящую из принтера»
Кажется, ему вообще не стыдно
«Вот причина, по которой я больше не могу наслаждаться подаренными цветами»
Положил новый газон и огородил его
«Когда коллеги по работе спрашивают, почему в моем обеде кошачьи волосы, вот ответ»
Обратите внимание на выражение его лица после кражи лука
«Элиз обожает все красивое и вкусное, а мы обожаем ее»
«Я уезжал на 20 минут, а когда вернулся, застал вот это. Взросление — дело сложное. Нам повезло друг с другом»
Честное кошачье, оно само
А глаза такие невинные...
Журнальный столик должен был привнести элегантность в интерьер гостиной
«Я несколько часов строил ему будку, но, кажется, мой пес не в восторге»
«Хотите кота? Я их выращиваю»
«Вот так дома красивенько каждый вечер, когда я возвращаюсь с работы»
«Восхищаюсь ее работой»
«Моей собаке 14 лет. Ей стало тяжело вставать с ламината, лапы скользят. Ветеринары сказали: „Стелите покрытие“. Я не люблю все эти пылесборники, но ничего не поделаешь»
«Целый день магазин, доставка, укладка, и денег ковролин стоил. И вроде все довольны. Не спорю, как-то уютней стало. И моим лапкам комфортней. Но пришла ночь, и что же мы видим!»
А ваши питомцы любят похулиганить или ведут себя исключительно прилично?
Фото на превью Анастасия Мякинченко / Facebook, Анастасия Мякинченко / Facebook
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