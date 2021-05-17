20 пушистых хулиганов, которым любящие хозяева все спускают с лап

Хозяева обожают своих питомцев, что бы те ни вытворяли. Конечно, испорченной мебели, погрызенной обуви и украденной еды бывает жалко. Но эти мелкие неприятности — все же малая плата за счастье жить под одной крышей с хвостатыми любимцами.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши четверолапые друзья творят свои безобразия не со зла, а от скуки или из любопытства. И на их проделки можно смотреть бесконечно.

«На него напали 2 рулона туалетной бумаги. Враг был уничтожен»

У черепахи самая вкусная вода

«На него никто даже не кричал за этот разгром, но мы нашли пса в таком виде»

«Крадет мои носки из корзины для белья и бросает их в свою миску с водой»

«Он всегда атакует бумагу, выходящую из принтера»

Кажется, ему вообще не стыдно

«Вот причина, по которой я больше не могу наслаждаться подаренными цветами»

Положил новый газон и огородил его

«Когда коллеги по работе спрашивают, почему в моем обеде кошачьи волосы, вот ответ»

Обратите внимание на выражение его лица после кражи лука

«Элиз обожает все красивое и вкусное, а мы обожаем ее»

«Я уезжал на 20 минут, а когда вернулся, застал вот это. Взросление — дело сложное. Нам повезло друг с другом»

Честное кошачье, оно само

А глаза такие невинные...

Журнальный столик должен был привнести элегантность в интерьер гостиной

«Я несколько часов строил ему будку, но, кажется, мой пес не в восторге»

«Хотите кота? Я их выращиваю»

«Вот так дома красивенько каждый вечер, когда я возвращаюсь с работы»

«Восхищаюсь ее работой»

«Моей собаке 14 лет. Ей стало тяжело вставать с ламината, лапы скользят. Ветеринары сказали: „Стелите покрытие“. Я не люблю все эти пылесборники, но ничего не поделаешь»

«Целый день магазин, доставка, укладка, и денег ковролин стоил. И вроде все довольны. Не спорю, как-то уютней стало. И моим лапкам комфортней. Но пришла ночь, и что же мы видим!»