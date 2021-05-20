20 человек, которые ради комфорта своих питомцев готовы и на краешке кровати поспать
Попадая в добрые руки, домашние животные по праву становятся членами семьи, для которых хочется покупать только лучшее. И счастливым обладателям питомцев есть где разгуляться. Игрушки, лакомства и одежда — магазины предлагают большой выбор товаров для четвероногих любимцев.
Мы в AdMe.ru тоже не прочь побаловать своих котиков и собачек. К тому же в сети можно подсмотреть кучу идей, как это сделать, ведь фантазия пользователей безгранична, в точности как и их любовь к пушистикам.
«Переделал старый телевизор в кошачью постельку в честь дня рождения этого красавчика»
- 200 каналов, и по каждому только коты. © bandastalo / Reddit
Вы только гляньте на это счастливое «мяу» в новом дворце
Кошачья спальня готова!
«Самая дорогая кошачья кровать, которую я только смогла найти»
«Теперь у моей кошки есть свои Crocs»
«Моя 11-летняя собака слепая, но все еще обожает походы, поэтому я купил ей защитные очки»
«Мои коты однозначно это заслужили»
«Я сделала для своей собаки селфи-будку, чтобы она могла фотографировать себя, нажимая лапкой на педаль»
«Мой кот одержим плюшевым енотом. Покупаю ему эту игрушку уже в 4-й раз, и вы только посмотрите на эту счастливую мордашку»
«У кота появился гамак, и теперь он наслаждается жизнью по полной»
«Моя девушка организовала настоящую картинную галерею для нашего кота»
«Мы купили нашему песику модный диван»
«Я купила новую игрушку для Гамлета, а муж ворчит, что их и так у нас целая куча. Мы с Гамлетом не согласны. Кто прав?»
«Моя теща связала диванчик для нашего кота»
«Эрл обожает дождь, но не любит промокать, поэтому пришлось одолжить ему зонтик»
«Вообще я покупала это кресло для себя, но теперь я просто наблюдаю, как эти двое спорят, кто будет спать на нем»
«У моего кота день рождения, и в честь этого я сделал для него мячик из шерсти, собранной за все 3 года расчесываний»
Чтобы любимчик не промок под дождем
«Теперь у моего кота есть маленькое кресло, лежа на котором он с тревогой в глазах наблюдает за происходящим за окном»
«Сделал домашний спортзал для кота»
А как вы балуете своего питомца? Организовали бы для него картинную галерею или селфи-будку?
Фото на превью CBPost_Sharon / Twitter
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