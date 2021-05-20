20 человек, которые ради комфорта своих питомцев готовы и на краешке кровати поспать

Попадая в добрые руки, домашние животные по праву становятся членами семьи, для которых хочется покупать только лучшее. И счастливым обладателям питомцев есть где разгуляться. Игрушки, лакомства и одежда — магазины предлагают большой выбор товаров для четвероногих любимцев.

Мы в AdMe.ru тоже не прочь побаловать своих котиков и собачек. К тому же в сети можно подсмотреть кучу идей, как это сделать, ведь фантазия пользователей безгранична, в точности как и их любовь к пушистикам.

«Переделал старый телевизор в кошачью постельку в честь дня рождения этого красавчика»

200 каналов, и по каждому только коты. © bandastalo / Reddit

Вы только гляньте на это счастливое «мяу» в новом дворце

Кошачья спальня готова!

«Самая дорогая кошачья кровать, которую я только смогла найти»

«Теперь у моей кошки есть свои Crocs»

«Моя 11-летняя собака слепая, но все еще обожает походы, поэтому я купил ей защитные очки»

«Мои коты однозначно это заслужили»

«Я сделала для своей собаки селфи-будку, чтобы она могла фотографировать себя, нажимая лапкой на педаль»

«Мой кот одержим плюшевым енотом. Покупаю ему эту игрушку уже в 4-й раз, и вы только посмотрите на эту счастливую мордашку»

«У кота появился гамак, и теперь он наслаждается жизнью по полной»

«Моя девушка организовала настоящую картинную галерею для нашего кота»

«Мы купили нашему песику модный диван»

«Я купила новую игрушку для Гамлета, а муж ворчит, что их и так у нас целая куча. Мы с Гамлетом не согласны. Кто прав?»

«Моя теща связала диванчик для нашего кота»

«Эрл обожает дождь, но не любит промокать, поэтому пришлось одолжить ему зонтик»

«Вообще я покупала это кресло для себя, но теперь я просто наблюдаю, как эти двое спорят, кто будет спать на нем»

«У моего кота день рождения, и в честь этого я сделал для него мячик из шерсти, собранной за все 3 года расчесываний»

Чтобы любимчик не промок под дождем

«Теперь у моего кота есть маленькое кресло, лежа на котором он с тревогой в глазах наблюдает за происходящим за окном»

«Сделал домашний спортзал для кота»