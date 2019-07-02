20+ признаний о том, что говорят люди своим котам перед уходом из дома

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Прощаетесь ли вы со своими котами, когда уходите из дома, пусть даже ненадолго? Пользовательница твиттера Тася Никитенко создала тред, в котором попросила поделиться своими историями всех тех, кто посвящает своих любимцев в грядущие планы на день.

Мы, авторы AdMe.ru, с большим удовольствием почитали его и хотим признаться, что каждый из нас, у кого есть питомец, обязательно говорит ему что-то на прощание, ну или просто целует его в носик.

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Бонус

А вы ведете монологи со своими домашними любимцами?

Фото на превью tasyahg / Twitter, KarinVestfal / Twitter

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