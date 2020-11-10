20 примеров неожиданной дружбы животных, которые докажут, что любовь не знает границ
Дружба не делает различий по форме и цвету, и мир животных — хорошее тому подтверждение. Чего стоят неразлучные олененок и поросенок или коза, у которой много друзей среди собак. Если отбросить предрассудки, каждый может дружить с кем угодно, и все, что для этого нужно, — это любовь и преданность. Просто листайте вниз и убедитесь сами.
Не секрет, что мы в AdMe.ru любим животных, поэтому составили новую подборку, посвященную неожиданной, но трогательной дружбе, которая обязательно сделает ваш день ярче.
1. «Кошка и крыса моего друга — лучшие друзья»
2. Чем ближе, тем уютнее
3. Улыбочку для фото!
4. «Он нашел нового друга в детском саду для собак»
5. Олененок Бэмби встретил поросенка Бэйба!
6. Взгляните на эти мягкие моськи! Они похожи на парочку дружных 80-летних бабуль
7. «Собака из соседнего дома наносит визит»
8. Даже сам взгляд собаки восхитителен!
9. Песель просто светится! К тому же у них подходящие друг другу шерстки
10. Настоящие друзья не смотрят друг на друга, они смотрят в одном направлении
11. Родство не всегда должно быть по крови
12. На самом деле совы — это кошки с крыльями
13. «Сосед прислал мне фотографию наших собак. Наконец-то они дали своему песелю табурет, чтобы он мог как следует поприветствовать своего большого друга»
14. Наша собака и недавно спасенный теленок внезапно сблизились
15. Похоже, сейчас начнется их любимый мультик
16. Хотя лисы в родстве с собаками, они могут подружиться с кошками
17. Под лампой тепло, но объятия вдвойне теплее
18. «У лошади моей девушки появился новый друг»
19. «Коза моей тети думает, что она собака. Она не сходится с другими козами и проводит время только с собаками»
20. Ничто не страшно, когда у тебя есть лучший друг!
Какую самую необычную дружбу вы встречали в мире животных?
Фото на превью Vincent_Penning / reddit