20 примеров неожиданной дружбы животных, которые докажут, что любовь не знает границ

Дружба не делает различий по форме и цвету, и мир животных — хорошее тому подтверждение. Чего стоят неразлучные олененок и поросенок или коза, у которой много друзей среди собак. Если отбросить предрассудки, каждый может дружить с кем угодно, и все, что для этого нужно, — это любовь и преданность. Просто листайте вниз и убедитесь сами.

Не секрет, что мы в AdMe.ru любим животных, поэтому составили новую подборку, посвященную неожиданной, но трогательной дружбе, которая обязательно сделает ваш день ярче.

1. «Кошка и крыса моего друга — лучшие друзья»

2. Чем ближе, тем уютнее

3. Улыбочку для фото!

4. «Он нашел нового друга в детском саду для собак»

5. Олененок Бэмби встретил поросенка Бэйба!

6. Взгляните на эти мягкие моськи! Они похожи на парочку дружных 80-летних бабуль

7. «Собака из соседнего дома наносит визит»

8. Даже сам взгляд собаки восхитителен!

9. Песель просто светится! К тому же у них подходящие друг другу шерстки

10. Настоящие друзья не смотрят друг на друга, они смотрят в одном направлении

11. Родство не всегда должно быть по крови

12. На самом деле совы — это кошки с крыльями

13. «Сосед прислал мне фотографию наших собак. Наконец-то они дали своему песелю табурет, чтобы он мог как следует поприветствовать своего большого друга»

14. Наша собака и недавно спасенный теленок внезапно сблизились

15. Похоже, сейчас начнется их любимый мультик

16. Хотя лисы в родстве с собаками, они могут подружиться с кошками

17. Под лампой тепло, но объятия вдвойне теплее

18. «У лошади моей девушки появился новый друг»

19. «Коза моей тети думает, что она собака. Она не сходится с другими козами и проводит время только с собаками»

20. Ничто не страшно, когда у тебя есть лучший друг!