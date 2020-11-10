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20 примеров неожиданной дружбы животных, которые докажут, что любовь не знает границ

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Дружба не делает различий по форме и цвету, и мир животных — хорошее тому подтверждение. Чего стоят неразлучные олененок и поросенок или коза, у которой много друзей среди собак. Если отбросить предрассудки, каждый может дружить с кем угодно, и все, что для этого нужно, — это любовь и преданность. Просто листайте вниз и убедитесь сами.

Не секрет, что мы в AdMe.ru любим животных, поэтому составили новую подборку, посвященную неожиданной, но трогательной дружбе, которая обязательно сделает ваш день ярче.

1. «Кошка и крыса моего друга — лучшие друзья»

© Vincent_Penning / reddit

2. Чем ближе, тем уютнее

© adillon87 / reddit

3. Улыбочку для фото!

© CryptoExodus / reddit

4. «Он нашел нового друга в детском саду для собак»

© Gallow***b / reddit

5. Олененок Бэмби встретил поросенка Бэйба!

© lnfinity / reddit

6. Взгляните на эти мягкие моськи! Они похожи на парочку дружных 80-летних бабуль

© glassmornings / reddit

7. «Собака из соседнего дома наносит визит»

© ohhhokthen / reddit

8. Даже сам взгляд собаки восхитителен!

© BasedOnAir / reddit

9. Песель просто светится! К тому же у них подходящие друг другу шерстки

© iamsubinj / reddit

10. Настоящие друзья не смотрят друг на друга, они смотрят в одном направлении

© archrival33 / reddit

11. Родство не всегда должно быть по крови

© fubshx / reddit

12. На самом деле совы — это кошки с крыльями

© NunSammich / reddit

13. «Сосед прислал мне фотографию наших собак. Наконец-то они дали своему песелю табурет, чтобы он мог как следует поприветствовать своего большого друга»

© Beetlejuicex3babe / reddit

14. Наша собака и недавно спасенный теленок внезапно сблизились

© tofudearest / reddit

15. Похоже, сейчас начнется их любимый мультик

© aimazing-27 / reddit

16. Хотя лисы в родстве с собаками, они могут подружиться с кошками

© standstrong / imgur

17. Под лампой тепло, но объятия вдвойне теплее

© ybroufx / reddit

18. «У лошади моей девушки появился новый друг»

© Candpolit / reddit

19. «Коза моей тети думает, что она собака. Она не сходится с другими козами и проводит время только с собаками»

© Nukemm33 / reddit

20. Ничто не страшно, когда у тебя есть лучший друг!

© TeuPaideJoelhos / reddit

Какую самую необычную дружбу вы встречали в мире животных?

Фото на превью Vincent_Penning / reddit
392711
3k