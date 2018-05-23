20 причин влюбиться в собак шиба-ину окончательно и бесповоротно

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Маленькие рыжие «медвежата» с невероятной харизмой, острым умом и человеческой мимикой — все это песики породы шиба-ину (сиба-ину). По своей сути это охотничьи собаки, которых вывели на японском острове Хонсю. Но вы только посмотрите на них: кажется, они созданы не для охоты, а для того, чтобы поднимать нам настроение и привносить в серый мир яркие краски.

AdMe.ru собрал фотографии шиба-ину, которые способны сделать ваш день.

Элегантность — их второе имя

Они умеют находить радость в мелочах

И тонко чувствуют красоту окружающего мира

Сложно остаться к ним равнодушным, когда эти песики так похожи на ванильные булочки

Они умеют работать в команде

Иногда они становятся собаками-подозреваками

Эти песики отлично знают, как вести борьбу с самым страшным существом — игрушкой

Они ценят уют и хороший сон

Умеют отключаться от всех проблем

И обожают тепло

Шиба-ину — те еще модники: никогда не откажутся от новой шляпки

Они отлично знают, кто здесь хороший мальчик

Эти собаки чертовски артистичны

Они неотразимы даже при нечаянно включенной фронтальной камере

Они компактны, так что хозяину не придется разлучаться с питомцем надолго

«Клянусь, я сейчас разверну эту чертову машину, если ты не успокоишься!» Они знают, как нужно убеждать

И как зарабатывать деньги

«Целовашки с песиком — $ 25».

Как? Вы еще не начали радоваться сегодняшнему дню? Этот песик вами недоволен

Улыбайтесь! И все будет как надо

Всем пока!

Мы любим собак любых пород, а также дворняжек, ведь каждый песик по-своему прекрасен. И шиба-ину — не исключение. А вам понравились эти обаятельные собачки?